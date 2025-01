Roberto Medici nuovo commerciale di Glamour

Un ingresso strategico per spingere Glamour verso nuovi traguardi

Glamour (www.glamourviaggi.it) accoglie con entusiasmo in squadra Roberto Medici come nuovo Key Account Manager per Lombardia e Piemonte, un’acquisizione strategica che segna un passo importante per il rafforzamento del team commerciale. Con la sua esperienza ventennale nel settore del turismo e una comprovata capacità di sviluppare nuove opportunità di business, Roberto Medici rappresenta una risorsa chiave per proiettare l’azienda verso nuovi traguardi di successo.

La sua visione strategica, unita ad un approccio dinamico e orientato ai risultati, contribuirà a consolidare le relazioni con i partner, ampliare la rete commerciale e offrire un valore aggiunto ai clienti nelle zone di riferimento. L’arrivo di Roberto Medici segna l’inizio di una nuova fase per Glamour, pronto ad affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide future e a confermarsi come protagonista nel panorama turistico.

Roberto Medici porta con sé un’esperienza ventennale nel settore del turismo e della vendita, maturata attraverso incarichi di rilievo presso importanti realtà come Bcd Travel Italy Spa, Wurth Italia e I Viaggi del Ventaglio. Nel suo ultimo ruolo come Sales&Account Manager presso Bcd Travel Italy, Roberto Medici ha dimostrato una grande capacità di sviluppare nuovi contatti commerciali, implementare portafogli clienti e incrementare il fatturato, affermandosi come un punto di riferimento per agenzie di viaggio, tour operator e network.

“Siamo entusiasti di accogliere Roberto Medici nel nostro team,”ha dichiarato il Direttore Vendite di Glamour Simone Prinari. “La sua vasta esperienza e il suo approccio strategico rappresentano un valore aggiunto fondamentale per rafforzare il nostro posizionamento sul mercato della Lombardia e Piemonte. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per il nostro successo futuro.”

Con una profonda conoscenza del mercato e un curriculum che combina strategia e operatività, Roberto Medici è pronto a contribuire alla crescita di Glamour, consolidando la presenza dell’azienda nel settore e rafforzando le relazioni con i partner commerciali.

“Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura con Glamour ,” afferma Roberto Medici. “Lavorerò con passione per espandere il business e garantire che il nostro team raggiunga nuovi traguardi, offrendo sempre il massimo supporto ai nostri clienti e partner.”

Con questa importante aggiunta al team, Glamour si prepara ad affrontare nuove sfide, mantenendo al centro del proprio operato la qualità e l’innovazione che da sempre lo contraddistinguono.