Al Teatro degli Audaci arriva “Non c’è due senza me” scritto da Gianni Quinto per la regia di Marco Simeoli con un gran cast: Claudia Spedaliere, Luca Pennacchioni, Francesca Ferri e la partecipazione straordinaria di Mario Zamma

dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025

Una girandola di volti e di colpi di scena pronti a far esplodere di risate il pubblico. E’ la nuova commedia di Gianni Quinto per la regia di Marco Simeoli che si prepara a conquistare il pubblico. Al Teatro degli Audaci arriva, dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025, lo spettacolo “Non c’è due senza me”, che vedrà sul palco Claudia Spedaliere, Luca Pennacchioni, Francesca Ferri e la partecipazione straordinaria di Mario Zamma. Cosa può succede se una giovane attrice raccomandata da un noto onorevole, del quale è l’amante, litiga con il primo attore a pochi giorni dal debutto? Il disincantato e stressato regista ipotizza il suicidio come drastico rimedio, ma per fortuna la cinica agente è decisa a fermarlo ed anzi a trovare soluzioni per debuttare in ogni caso. Sarà lei a trovare un attore in grado di sostituire il protagonista, sperando riesca a tollerare la giovane artista che gode dei privilegi politici ma non di quelli del pubblico, soprattutto dopo una figura pessima registrata in occasione della sua apparizione lampo in un reality. L’agente non è limpida ma anzi trama una sorta di vendetta nei confronti dell’ex marito, odiatissimo, che anni prima essendo un attore aveva fallito proprio con lo stesso spettacolo. Riuscirà a farla franca? Decennali rancori, ritmi serrati e rocambolesche situazioni esilaranti saranno al centro di un testo che promette luci e ombre del mondo dello spettacolo, ma soprattutto risate contagiose. Da non perdere. Info e prenotazioni: Teatro degli Audaci, via Giuseppe de Santis telefono 06 94376057