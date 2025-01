Città in lutto, muore il Sindaco Domenico Petrini

Subiaco, Foppoli : “Sono costernato da questa notizia, una perdita importante per il territorio”

Sgomento nel pomeriggio a Subiaco, per l’improvvisa scomparsa del giovane Sindaco Domenico Petrini, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Il Primo Cittadino si trovava in Comune al momento della tragedia, accasciandosi all’improvviso immediatamente sono giunti i soccorsi del 118 , ma è risultato vano ogni tentativo. Domenico Petrini aveva 38 anni , con le elezioni del 2021 con la lista “Ora Subiaco” divenne Sindaco impegnandosi costantemente e con successo per la crescita, il bene della sua comunità e per la tutela del territorio. Domani mattina, alle 9:30 doveva intervenire al teatro Narzio a Subiaco per l’Assemblea Nazionale UNCEM , per portare il saluto istituzionale di apertura ai lavori dedicati al territorio, logicamente l’evento è stato annullato. Tante dimostrazioni di vicinanza dal mondo politico ed istituzionale sia a livello nazionale, regionale e provinciali, tra questi quella molto sentita del commissario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli, considerando che Petrini era il Presidente della Comunità dei Sindaci del Parco. “A nome di tutto il personale dell’Ente Parco -ha commentato Foppoli- esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Domenico. Insieme abbiamo collaborato in molte occasioni, ed di lui ho da subito apprezzato l’impegno e la passione che professionalmente investiva in tante iniziative per questo territorio che tanto amava. Subiaco, ma l’intera Valle dell’Aniene perde uno dei suoi figli prediletti. La nostra vicinanza alla moglie Claudia ed alla sorella Elisa”. La nostra redazione si unisce alle condoglianze esprimendo vicinanza alla famiglia.