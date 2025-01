Alla festa di S.Antonio Abate, per saldare il legame che nasce con la transumanza

Nettuno, Grazioli: “La transumanza è un percorso storico, culturale e sociale , che unisce le comunità”

Una giornata ricca di eventi domenica scorsa a Nettuno con la tradizionale benedizione degli animali in onore di S.Antonio Abate e per gli 81 anni dalla sbarco degli alleati. Tanti animali portati per l consueta benedizione, un eventi legato alla transumanza che secoli, ha segnato la storia di un territorio, la sua cultura ed economia, con i pastori che dai Monti dell’Appennino Centrale portavano il bestiame a svernare nelle campagne di Anzio e Nettuno. Tracce della transumanza , sono ad oggi visibili all’interno del Parco dei Monti Simbruini nel territorio di Trevi Nel Lazio e Jenne. Presente all’evento di domenica, il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli. “Con piacere ho accolto l’invito della nuova amministrazione comunale di Nettuno –ha sottolineato il Sindaco Grazioli– insieme al Sindaco di Jenne, nell’ambito del protocollo d’intesa sulle vie della transumanza, siglato 4 anni fa dai Comuni interessati al percorso. Il riconoscimento della transumanza quale patrimonio immateriale culturale dell’Unesco, e successivamente alla luce del riconoscimento del Consiglio europeo alle vie della transumanza, quale itinerario storico, culturale, turistico ed economico, tanto da riconoscere questa pratica tradizionale come “un’eccellenza” italiana, consente una pianificazione degli obiettivi e delle strategie dei vari Comuni, che potranno essere sostenute sia con fondi regionali che con fondi europei. Accanto alla tradizionale manifestazione religiosa curata dalla Confraternita, si è unita l’Associazione che raccoglie i Cavalieri che ripercorrono l’itinerario ogni anno, coordinati dal Presidente Antonio Volpe, insieme alla determinazione di Vito Ronci, che con il suo temperamento e la sua determinazione ha guidato la manifestazione da lui fortemente voluta, nella quale corposi greggi di pecore hanno invaso le vie di Nettuno tra una folla festante e piacevolmente sorpresa”. Erano presente la nuova Amministrazione comunale di Nettuno rappresentata dal vice sindaco, avv. Cristina De Carolis con la consigliera Roberta Bianchi, la consigliera Silvia Vitali, gli assessori Carla Giardiello e Luigi Iannone con il vicesindaco Cristina d l’assessore Enrica Vaccari e a destra l’assessore Marco Federici (tutti nella foto con il Sindaco Silvio Grazioli).