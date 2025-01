Monte di Procida, l’Essenza del mare del ristorante BLU

Blu Ristorante una casa aperta a chi cerca bellezza, autenticità e passione splende per una sera nel cielo di Monte di Procida con lo chef stellato Gramaglia

Nei giorni scorsi lo Chef Paolo Gramaglia, Stella Michelin del ristorante President di Pompei, è stato il protagonista di un evento gastronomico che si è svolto nel ristorante à la carte BLU di Monte di Procida. “Una Stella nel Blu” è il titolo che è stato scelto per sottolineare il connubio fra lo Chef stellato e il blu intenso del mare di Torregaveta. L’ambiente del ristorante è stato creato con l’intento di suscitare emozioni profonde, in uno scenario mozzafiato dei Campi Flegrei, è la celebrazione stessa del mare e della passione che guida ogni creazione culinaria. Il ristorante raffigura l’amore per il territorio, espresso attraverso cibi, sapori e atmosfere uniche. La serata è stata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e vinicole del territorio con i vini delle Cantine Babbo, rinomata realtà flegrea, attraverso un menù studiato per l’occasione. Per lo Chef Paolo Gramaglia: «Blu non è solo un colore, Blu non è solo un progetto, Blu non è solo un ristorante. Blu è un’idea, un sentimento, una passione; Blu è vita, è unione di due famiglie, Schiano e Gramaglia, incontro di grandi professionisti, che vivono e vibrano le corde della musica gastronomica per la cucina, per la sala, per l’ospitalità. Blu è tutto questo è molto di più !».

Il proprietario Antonio Schiano Lo Moriello ha precisato: «Il Blu Ristorante è una casa aperta a chi cerca bellezza, autenticità e passione. Questa serata dimostra cosa succede quando grandi talenti e dedizione si uniscono. È stata una festa di sapori, colori e sorrisi: un’esperienza che ha reso onore al mare e alla nostra terra». La brigata di sala, coordinata dal sommelier Fabio Gallotti, ha garantito precisione e professionalità durante tutta la serata. L’evento ha confermato il ruolo del Blu Ristorante come luogo di incontro per la promozione dell’eccellenza enogastronomica e come punto di riferimento per chi cerca esperienze di alta qualità. Il ristorante offre una soluzione à la carte per gli habitué dell’adiacente struttura turistico-ricettiva Villa Aragonese, storica location per eventi di prestigio. Per risalire alle origini bisogna arrivare agli anni ‘50, quando il locale era famoso ai frequentatori della Baia di Torregaveta come Addo ‘e Figliole. Oggi il locale, il cui nome completo è “Blu – L’essenza del mare”, ha cambiato parzialmente i suoi lineamenti, lasciando invariato il tipo di menù, composto da antipasti, primi e secondi in cui protagonista è il mare e ciò che ogni giorno offre. Il Blu non è solo un colore, ma la vera sostanza del mare, che permea ogni aspetto di questo luogo ritenuto fin dall’antichità magico. Il progetto di brand identity ha mirato a trasportare la freschezza e l’essenza del mare nell’identità del ristorante, creando un’esperienza unica e autentica. Il design è frutto dell’opera di Pietro Del Vaglio, un interior designer i cui progetti hanno riscosso molto successo tra gli States e l’Italia. A definire il design di Ristorante Blu è il suo carattere, contemporaneo e raffinato, riecheggiante il paesaggio marino e le sue bellezze naturali, anche subacquee come il corallo. Ogni elemento, dall’arredamento alla disposizione degli spazi, è stato progettato per offrire un’esperienza gastronomica e sensoriale indimenticabile. Il BLU non è solo un colore o un tema decorativo, ma una filosofia che permea tutto il ristorante, dall’atmosfera rilassata e accogliente alle deliziose creazioni culinarie che portano i sapori del mare direttamente sulla tavola. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, è stato curato con attenzione per garantire un’esperienza completa e memorabile.

Ma dove nasce il nome BLU ? Il nome è un richiamo immediato e potente: il colore del mare, la linfa vitale che bagna la costa flegrea. Giacomo D’Ippolito, classe 1983, ha curato il progetto in modo maieutico, ricordando Socrate, è riuscito a far emergere la verità racchiusa e a tirarla fuori evidenziando i valori e la propria unicità attraverso un’identità visiva che fa la differenza. Il pesce è presente ovunque, a cominciare dal marchio ideato da Ippolito: una “B” che incorpora la coda di un pesce. Questa location rappresenta l’evoluzione naturale di un’esperienza consolidata nel settore della ristorazione, con l’obiettivo di esaltare l’eccellenza dei prodotti locali. «Il Blu è più di una semplice tonalità cromatica: è la sintesi perfetta tra territorio e cultura gastronomica, simbolo di profondità, purezza e tradizione», precisa D’Ippolito. L’eccellenza dei prodotti locali diventa il cuore pulsante del ristorante, mentre l’estetica del brand richiama la freschezza e l’autenticità del paesaggio circostante. Il payoff “L’essenza del mare” rappresenta una promessa autentica, non si tratta solo di un richiamo poetico, ma di un impegno concreto nel portare in tavola la freschezza e la ricchezza del mare che circonda la costa flegrea. Restituendo in tal modo l’autenticità di ciò che il mare offre preparato con ingredienti di stagione e pescato locale, con piatti che ne esaltano la freschezza e la varietà. L’essenza del mare è quella sensazione di pura genuinità, capace di trasportare in un viaggio sensoriale che evoca il profumo salmastro della brezza marina con il profumo delle onde. Questa promessa si riflette in ogni dettaglio del menù, creando un legame indissolubile tra il ristorante e il territorio. In tal modo si vive un’esperienza gastronomica in cui il territorio si fonde armoniosamente con la creatività culinaria. Al Ristorante Blu si realizza un viaggio sensoriale, dove ogni piatto crea un legame profondo con il nostro mare del golfo di Pozzuoli. Il progetto è riuscito a racchiudere nel locale l’essenza stessa del mare, per celebrare la bellezza dei Campi Flegrei e l’eccellenza culinaria locale. Ogni piatto racconta una storia, ogni dettaglio architettonico invita a immergersi in un luogo dove il mare non è solo uno sfondo panoramico della sala.

Questo il Menù della serata :

– “Da Schito verso il mare”: carciofo violetto su salsa di alici, salame di bufalo e gambo del carciofo arrostito;

– “Totani e patate”: guazzetto di totani, patata soufflé, bottoni di inchiostro di totano di pomodoro e basilico;

– “Pasta a mare”: mischiato potente in trafila di bronzo cotto in sette essenze di crostacei con anemoni marini e frutti di mare;

– “Mediterraneo da scoprire”: il bianco del pesce di cattura, salsa di tuberi, zenzero, limone, germogli di barbabietola e sumac;

– Dessert: bavarese al roccocò, salsa ai frutti rossi e cremoso al cioccolato

Harry di Prisco