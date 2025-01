Follonica regina del divertimento con il Carnevale

La località toscana è pronta ad offrire il meglio di sé grazie al Carnevale Follonichese, che ogni anno regala sorprese per grandi e piccoli.

Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, quando Follonica ospita il vivacissimo Carnevale. In un tripudio di colori, suoni, maschere e sfilate che rinnovano una tradizione lunga oltre un secolo, abitanti e visitatori vengono coinvolti in una serie di eventi che garantiscono il massimo divertimento. L’atmosfera sempre gioiosa, dove si condivide la passione per la costruzione dei carri allegorici, è resa ancora più frizzante dal personaggio più amato, Gigi del Golfo, simbolo indiscusso del Carnevale di Follonica.

In provincia di Grosseto, al centro del golfo di Follonica che unisce Piombino a Punta Ala., la cittadina di Follonica è una vivace località legata non solo alle rinomate possibilità di soggiorni estivi, ma con diverse attrattive in ogni momento dell’anno. Basti pensare al rinnovarsi delle tradizioni che la rendono un punto di riferimento per gli amanti del Carnevale, che qui è molto sentito quale festa delle risate, della follia, dello scherzo, dove tutto è lecito e dove vige la più assoluta libertà. In questo contesto, in cui non esistono barriere di alcun tipo ma solo l’ebbrezza coinvolgente della festa, il ruolo principale lo gioca la maschera: chiunque si maschera, infatti, trova il suo modo per uscire dalla sua quotidianità e diviene altro da sé stesso in un turbinio di divertimento sfrenato. A Follonica tutto ebbe inizio in un giorno di febbraio del 1910, quando alcuni operai dello stabilimento siderurgico organizzarono un veglione carnevalesco con l’aiuto di un orchestra. L’introduzione di carri e grandi pianali trainati da cavalli con i personaggi mascherati che sfilano per le vie con accompagnamento musicale arriva verso la metà degli Anni ’20 per poi continuare in modo altalenante attraverso le varie vicissitudini sociali e storiche come le guerre mondiali, l’epoca fascista e il passaggio dalla monarchia alla repubblica, momenti che hanno traghettato il Carnevale Maremmano di Follonica verso il suo periodo di massimo splendore, ovvero negli Anni Cinquanta.

E’ in questo periodo, infatti, che nacque il personaggio di Gigi del Golfo e i capannoni iniziarono ad essere i laboratori di costruzione dei meravigliosi carri allegorici, dove l’estro degli artigiani diedero vita a vere e proprie opere di creta, colla, cartapesta, movimenti e colore. Il 1962 fu l’ultimo anno di grandi celebrazioni, a cui seguì un periodo buio per poi riprendersi ancora con quello che si chiamerà Carnevale Follonichese dal 1979. Con l’arrivo degli Anni ’80 l’arte carnevalesca ritrova il proprio slancio, complici anche le generazioni dei maestri artigiani che sono riusciti a trasmettere i segreti del mestiere ai più giovani, segreti che ancora oggi sanciscono il successo delle sfilate grazie alla magnificenza dei carri allegorici di ogni forma e dimensione. A questi si aggiungono le bande musicali, le maschere singole, i gruppi mascherati, i mascheroni in cartapesta, il Re e le Reginette dei Rioni.

Per l’edizione 2025 carri, mascherate e reginette tornano a sfilare domenica 2 febbraio alle 14:30 nell’ormai tradizionale circuito sul lungomare, con gli altri appuntamenti di domenica 9 e domenica 16. Molto atteso anche l’appuntamento per sabato 22 in notturna, quando la grande kermesse inizia alle 16:30 per chiudersi con lo spettacolo dei fuochi artificiali a salutare il pubblico del golfo. Tra gli altri eventi da non perdere il veglione del giovedì grasso, il 27 febbraio, l’elezione di Miss Carnevale al termine della seconda sfilata del 9 febbraio con la premiazione sul palco del lungomare, l’atteso arrivo di Re Carnevale. Tornano inoltre le Vetrine vestite a Carnevale e il Carnevale sociale con gli anziani, che possono assistere ad una o più sfilate accompagnati dai volontari.

Il Carnevale di Follonica è un evento molto amato, soprattutto dai toscani, perché vede una sinergia totale tra tutti i cittadini già molto tempo prima che inizi. Il cartellone ricco di appuntamenti è frutto di un lavoro che vede protagonisti gli esponenti del tessuto amministrativo, culturale e commerciale, a cui si aggiungono i tanti volontari per garantirne il massimo successo. La sua forza è l'aver mantenuto, attraverso i decenni e le avversità, quello spirito giocoso e quel moto di affetto legato al territorio. A simboleggiare questo il volto da clown di Gigi del Golfo, emblema della manifestazione, ispirato allo storico organizzatore Luigi Saragosa, tra i principali artefici della rinascita del Carnevale nel secondo dopoguerra.