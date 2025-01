MILANO, DE CORATO (FDI): «BENE CONDANNA DI 3 ARABI RESPONSABILI AGGRESSIONE 19ENNE UCRAINO»

«Due giorni fa sono arrivate le sentenze che hanno confermato le condanne a 3 degli arabi maggiormente coinvolti nella brutale aggressione compiuta nell’agosto del 2023 ai danni del povero ragazzo ucraino di 19 anni di nome Danylo, che venne derubato e sfregiato

a vita nella stazione Garibaldi a Milano. Spero che questi ragazzi rimangano il più possibile in carcere e scontino il massimo della pena loro attribuibile. Sin da subito presi a cuore queste delicata situazione ed andai a trovare, portando la mia solidarietà e quella di tutta Fratelli d’Italia, pochi giorni dopo l’intervento subito, il giovane ragazzo ucraino che viveva a casa con la mamma a Cinisello Balsamo. Il mio ringraziamento per l’ottimo lavoro che la Magistratura sta svolgendo va sia al Pm Lesti, sia agli Avvocati David Paparoni e Andrea Del Corno, oltre allo staff di Medici Chirurghi che sin da subito si sono messi a disposizione della Famiglia del ragazzo brutalmente aggredito».

Così il deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

A sinistra e al centro il giovane ragazzo ucraino Danylo aggredito in Garibaldi da alcuni arabi che lo sfregiarono a vita e gli procurarono 80 punti di sutura in tutto il volto. A destra il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato in visita a Cinisello Balsamo in casa del ragazzo che viveva con la mamma, pochi giorni dopo l’intervento