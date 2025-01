Teatro Golden: dal 23 gennaio al 9 febbraio Time Lock

Teatro Golden dal 23 gennaio al 9 febbraio* 2025

Fabrizio Colica, Augusto Fornari, Paola Michelini, Giuseppe Ragone, Riccardo Sinibaldi

in

Time Lock

scritto da Fabrizio Colica e Jacopo Sonnino

regia di Fabrizio Colica

con la collaborazione di Riccardo Sinibaldi

una produzione Lea Production

Un grande ed atteso ritorno, dopo il grande successo dello spettacolo “Arancione, Fabrizio Colica torna al Teatro Golden con il nuovo spettacolo “Time Lock” in programma dal 23 gennaio al 9 febbraio 2025. Insieme a lui sul palco un grande cast: Augusto Fornari, Paola Michelini, Giuseppe Ragone, Riccardo Sinibaldi. Un tema scottante che conquisterà gli spettatori in una escalation di colpi di scena. A pochi giorni dalle elezioni, uno dei conduttori televisivi di maggior successo, Massimo D’Ambrogi, ospiterà il più atteso dibattito politico degli ultimi anni. A rappresentare il centrodestra sarà l’affabile onorevole Orsini tradizionalista e aggressivo, a rappresentare il centrosinistra sarà il ritardatario onorevole Malmusi, dal carattere cinico e disilluso. La tensione è alle stelle. Quello che succederà in questo studio determinerà il futuro del nostro Paese. Pochi minuti a disposizione per esprimere il proprio pensiero politico e ancora meno tempo, durante le pubblicità, per recuperare i numerosi imprevisti della diretta. Il pubblico del teatro diventerà pubblico televisivo e scruterà da vicino le vere identità dei candidati, scoprendo cosa succede dietro le quinte di un dibattito televisivo come questo. Uno spettacolo da non perdere per una serata veramente divertente e in più la possibilità di concepire la politica con occhi diversi.

Orari spettacoli

giovedì – venerdì ore 21.00

ore sabato ore 17.00 e 21.00

ore e domenica ore 17.00.

Teatro Golden Via Taranto, 36 – Roma 00182