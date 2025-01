Rieti: POTENZIATO L’ORGANICO del Comando Provinciale CARABINIERI: ASSEGNATI DUE Vice Brigadieri

Due militari,tutti Vice Brigadieri, sono stati assunti in forza dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti.

Provenienti da vari reparti della Capitale, dopo aver superato le selezioni ed il previsto corso, sono divenuti Sottufficiali dell’Arma, indossando il “baffo argentato”, grado con il quale, il 23 settembre del 1943, si immolò il Vice Brigadiere M.O.V.M. Salvo D’Acquisto, eroe nazionale, per salvare 22 innocenti cittadini di Torre in Pietra.

I neo giunti sono:

Umberto Cellana, addetto alla Stazione di Castel di Tora;

Pasquale Iuliano, addetto alla Stazione di Casperia.

Con la promozione i militari hanno assunto la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e andranno a contribuire, insieme ai colleghi già in forza ai rispettivi reparti, alle esigenze di sicurezza della popolazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dai diretti interessati che, per conto di tutti i Carabinieri in servizio nella provincia reatina, hanno ricevuto il benvenuto e gli auguri, per una carriera ricca di soddisfazioni professionali, dal Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello Valerio Marra.