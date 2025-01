Verena Sambo – Online il singolo “Lacrime e Mascara”

“Lacrime e Mascara” è il nuovo singolo di Verena Sambo (produzione Hit Factory Studio), un brano, scritto in sieme a Nicolò Fragile, che racconta una parte importante della vita della cantautrice veneta, di una relazione che inizialmente sembrava perfetta, ma che poi ha mostrato lati difficili.

La frase “Non voglio sentire più la tua malinconia” -spiega l’artista- esprime il momento in cui ho capito che la gelosia e la possessività stavano spegnendo la mia libertà. La lotta tra il voler restare e il bisogno di andare via è racchiusa in parole come “Up and down, caos e sale sulle mie labbra”. È stato difficile lasciare, perché quando ami qualcuno ti leghi anche a tutto ciò che lo circonda. Ma ho capito che per il bene di entrambi dovevo liberarmi, accettare il dolore e scegliere il rispetto, per me e per lui. Questo brano è la mia rinascita: un viaggio tra lacrime, caos e la ritrovata pace. Come artista, il mio obiettivo è raccontare verità che possano risvegliare la coscienza e spingere a riflettere. Per farlo, credo che il risveglio debba partire prima di tutto da me stessa, cercando di acquisire le informazioni giuste per arrivare a una verità che parli a tutti. La mia musica è il mezzo con cui esploro temi profondi e universali, come nel brano “Tu puoi essere me”, ma anche temi più attuali e legati alla vita di tutti i giorni.

Biografia

Verena Sambo, è una giovane artista nata il 6 febbraio 2003 a Musile di Piave, nel comune di Venezia. Attualmente vive a Cortina d’Ampezzo, un luogo che l’ha sempre ispirata nella sua crescita artistica. Ha intrapreso il proprio percorso musicale all’età di 11 anni, quando inizia a studiare canto. Da allora la musica è diventata la sua grande passione. Dopo il Liceo Artistico si è dedicata al canto e alla musica, cercando di affinare la tecnica ed esplorare nuove modalità di espressione. Da un anno scrive le proprie canzoni, un processo che le permette di mettere a fuoco le emozioni e raccontare storie attraverso la musica. Per alcuni brani collabora con autori che condividono le stesse idee artistiche. Attualmente frequenta la Artist Academy di Jana Manira, un contesto che offre opportunità per crescere e perfezionarsi. Il suo genere principale è il pop, ma ama anche il blues ed il soul e tra gli artisti che la influenzano maggiormente ci sono Amy Winehouse, Elisa, Dua Lipa e Mina. Nel 2022 pubblica il primo singolo “Fuego non capisco perché”, che ha ottenuto un buon riscontro sui principali streaming. Nel 2023 è uscito un altro brano, “Baila Conmigo”. Recentemente, ha pubblicato “Tante piccole cose” con Warner Music Italy, che segna un passo artistico importante. Da qualche mese collabora con il produttore Nicolò Fragile, sviluppando nuovi progetti musicali e pubblicando la canzone “Lacrime e Mascara“. Attualmente sta lavorando alla realizzazione di un EP ed a nuovi progetti, inclusi casting per talent come Amici e Sanremo Giovani.

Instagram: https://www.instagram.com/verena_sambo

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559512310147

TikTok: https://www.tiktok.com/@verenasambo?_t=8o2XPAD1hHF&_r=1

Youtube: https://www.youtube.com/@verenasambo5255