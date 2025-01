“Un riconoscimento al maresciallo Masini”: la Premier sulla sparatoria di Capodanno nel Riminese

Una medaglia per il carabiniere che la notte di Capodanno “ha fatto il suo lavoro”, scongiurando una possibile strage a Villa Verucchio. È la proposta emersa nel corso della conferenza stampa odierna della presidente del Consiglio

ROMA – “Ho chiesto ai carabinieri di sostenere le spese legali per la difesa del maresciallo Masini e intendo chiedere al generale capo dei carabinieri di conferire un riconoscimento per il suo valore, il maresciallo Masini ha fatto il suo lavoro”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera, rispondendo sulla vicenda del carabiniere indagato, dopo quanto avvenuto nella notte di Capodanno nel riminese.I fatti accaduti nell’ultima notte del 2024 a Villa Verucchio, comune dell’entroterra romagnolo alle porte di Rimini, sono entrati quindi tra i temi discussi nel corso dell’appuntamento odierno della premier Meloni con i cronisti. Poche ore prima della mezzanotte Muhammad Sitta, un 23enne di origine egiziane aveva iniziato ad accoltellare a caso i passanti che trovava lungo il suo cammino e solo l’intervento dei carabinieri ha evitato che l’episodio diventasse una strage. Il bilancio è stato di cinque i feriti, poteva andare peggio se il comandante della stazione di Villa Verucchio, Luciano Masini, dopo una serie di avvertimenti caduti nel vuoto e l’ordine di fermarsi non rispettato, non avesse sparato all’aggressore, uccidendolo. Ora che il Carabiniere risulta indagato per abuso colposo di difesa, dalla premier arriva l’annuncio del suo pieno sostegno.

