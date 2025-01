RIETI: BILANCIO DEI CARABINIERI DEL 2024. CALANO I REATI PERSEGUITI DALL’ARMA IN PROVINCIA

IN FORTE AUMENTO ARRESTI E DENUNCE

Si è appena concluso un altro anno ed è tempo di bilanci anche per i Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti.

Potendo contare su una ca­pil­la­re dif­fu­sio­ne sul ter­ri­to­rio ove è pre­sen­te con il Reparto Operativo con sede a Rieti, 3 Com­pa­gnie (Cittaducale, Rieti e Poggio Mirteto) con i rispetti Nuclei Operativi e Radiomobile e 34 ­Sta­zio­ni e forte di un’ef­fi­ca­ce “si­ner­gia ope­ra­ti­va” con i re­par­ti spe­cia­li, il Comando Provinciale dell’Arma ha as­si­cu­rato, sia nel capoluogo che nei restanti 72 comuni della provincia, tut­te le fun­zio­ni per ga­ran­ti­re l’or­di­na­ta con­vi­ven­za ci­vi­le e la si­cu­rez­za del­le co­mu­ni­tà.

Nel 2024, i reparti dipendenti hanno perseguito 3.646 reati in tutta la provincia (- 3% rispetto al 2023 quando erano stati 3.744): 182 gli arresti (+37% rispetto al 2023)e 1.123 le denunce in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria (+37% rispetto al 2023).

67 i braccialetti elettronici installati di cui 52 riferiti ad episodiconnessi con le violenze di genere.

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

Nel corso dei 17.059 servizi di pattuglia (in media 47 al giorno), volti perlopiù a prevenire i reati e garantire la sicurezza dei cittadini, sono state sottoposte a controllo 49.780 persone, con una media di 136 al giorno, e 36.160 autoveicoli/motoveicoli, con una media giornaliera pari a 99.

2.519 le sanzioni elevate per violazioni alle norme del Codice della Strada (+61% rispetto al 2023) per un importo complessivo di 691.556,78 Euro (+90% rispetto al 2023).

Molto rilevante è stata l’attività preventiva svolta dall’Arma anche in materia di sicurezza stradale. Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme attinenti al comportamento tenuto alla guida al fine di prevenire quelle violazioni che, oltre a mettere in pericolo il diretto interessato, costituiscono un serio rischio anche per l’incolumità altrui. Al riguardo, 102 persone sono state sanzionate per essersi messe alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche (+168% rispetto al 2023 con 38 casi)a cui si aggiungono altri 17 conducenti trovati in uno stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (+89% rispetto al 2023 con 9 casi). 101 persone sono state, invece, sanzionate poiché trovate alla guida mentre utilizzavano dispositivi elettronici quali cellulari o tablet (+80% rispetto al 2023)e altre 44 per guida contromano (+2% rispetto all’anno precedente). 420 sono stati i veicoli trovati in circolazione senza aver effettuato la prescritta revisione periodica (+41% rispetto al 2023)mentre 170 quelli risultati privi di copertura assicurativa (+93% rispetto al 2023).

4 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per omicidio stradale tra cui un 35enne reatino che, lo scorso marzo, è stato arrestato in flagranza per essersi messo alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,93 g/l (il limite previsto dal Codice della Strada è di 0,5 g/l) causando un sinistro, sulla S.S.4 Salaria, in cui perdeva la vita la giovane fidanzata.

VIOLENZA DI GENERE E DI NATURA DOMESTICA

Massima attenzione dell’Arma al fenomeno della violenza di genere tra cui si annoverano reati quali maltrattamenti in famiglia, atti persecutori eviolenze sessuali. Sono state molte le richieste d’intervento per aggressioni a donne perpetrate nelle mura domestiche, in cui untempestivo intervento dei Carabinieri, reso possibile solo grazie alla capillare distribuzione dell’Arma sul territorio della provincia, ha scongiurato che il reato venisse portato a ben più gravi conseguenze. Le attività di indagine condotte in tale ambito hanno portato all’esecuzione di 31 arresti (+7% rispetto al 2023) e di 25 provvedimentidi divieto di avvicinamento alla persona offesa (+108% rispetto al 2023), ovvero più del doppio rispetto allo scorso anno (12 divieti ).

ATTIVITÀ ANTIDROGA

Per quanto concerne l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, sono state arrestate 38 persone (+52% rispetto al 2023)e denunciate a piede libero altre 55 (+139% rispetto al 2023).

132, invece, sono stati i soggetti segnalati alla Prefettura di Rieti quali assuntori di droga (+77% rispetto al 2023).

Sono stati sequestrati oltre 21 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra cui: 459 grammi di cocaina, 47 grammi di eroina, 6,1 chilogrammi di hashish, 15,276 chilogrammi di marijuana.

ATTIVITA’ INVESTIGATIVA E DI REPRESSIONE

Per quanto riguarda le principali attività investigative del 2024, meritano di essere ricordate:

l’indagine svolta dalla Stazione di Rieti lo scorso settembre, conclusasi con l’ arresto in flagranza di reato di una persona e la denuncia a piede libero di un’altra per il reato di estorsione in concorso aggravata che ha posto fine ad una vicenda durata anni, inerente delle minacce che i due indirizzavano nei confronti di una coppia reatina, entrambi disabili , per farsi consegnare del denaro (per un importo totale superiore ad oltre 30.000 Euro) ;

lo scorso settembre, conclusasi con l’ di una persona e la di un’altra per il reato di che ha posto fine ad una vicenda durata anni, inerente delle che i due indirizzavano nei confronti di una coppia reatina, entrambi , per farsi consegnare del denaro (per un importo totale superiore ad oltre ; l’arresto effettuato a settembre dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto e dalla Stazione di Poggio Mirteto nei confronti di un soggetto che, a seguito di un litigio scaturito per futili motivi, aveva raggiunto il suo contendente all’interno di un bar di Forano (RI), con una pistola nascosta nei pantaloni, avente matricola abrasa e calibro 6,35, trovata dai militari con un colpo già in canna ed altre sette cartucce nel serbatoio;

e dalla nei confronti di un soggetto che, a seguito di un litigio scaturito per futili motivi, aveva raggiunto il suo contendente all’interno di un bar di Forano (RI), con una nascosta nei pantaloni, avente matricola abrasa e calibro 6,35, trovata dai militari con un colpo già in canna ed altre sette cartucce nel serbatoio; l’indagine del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto e dalla Stazione di Fara in Sabina, conclusa nel mese di ottobre con la denuncia a piede libero di 2 persone per il reato di produzione di sostanza stupefacente, nel corso della quale è stata sequestrata un’intera piantagione di marijuana trovata all’interno di un capannone industriale dove veniva rinvenuta e sequestrata anche tutta l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione delle piante e la successiva suddivisione in dosi della droga da immettere sul mercato;

e dalla conclusa nel mese di ottobre con la per il reato di nel corso della quale è stata sequestrata un’intera trovata all’interno di un capannone industriale dove veniva rinvenuta e sequestrata anche tutta l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione delle piante e la successiva suddivisione in dosi della droga da immettere sul mercato; le indagini svolte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale in relazione a due truffe, verificatesi rispettivamente a gennaio e ottobre a danno di un’anziana di Antrodoco ed una di Cittaducale, entrambe contattate telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri che, traendole in inganno, le convinceva a consegnare ad un complice 1.500 Euro in contanti nel primo caso e 2.200 nel secondo. Le investigazioni svolte a riguardo hanno consentito di addivenire all’identificazione dei 4 autori delle truffe (2 per episodio), tutti di origini campane, già titolari di precedenti di polizia per fatti analoghi commessi in altre zone del centro/nord Italia.

ATTIVITÀ REPARTI SPECIALI

I reparti dipendenti al Gruppo Forestale Carabinieri di Rieti hanno effettuato un totale di 11.415 controlli, procedendo per ben 160 reati. 108 sono state le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e 535 le sanzioni amministrative elevate in totale per un importo pari a 178.428 Euro. Particolare attenzione è stata prestata all’attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi nel corso della quale sono stati effettuati più di 800 controlli. 4 le persone denunciate per il reato di incendio boschivo doloso e 3 per quello di incendio boschivo colposo. 5 gli inneschi sequestrati nel corso delle varie attività e 20 i procedimenti verbali inerenti all’accensione di fuochi in periodo non consentito, per un importo totale di circa 2.700 Euro.

I Carabinieri del Nucleo Antifalsificazione di Viterbo, nella provincia di Rieti, hanno effettuato 283 ispezioni, riscontrando 11 violazioni di natura penale e 126 amministrative. 9 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e 72 quelle segnalate alle autorità sanitarie ed amministrative con sanzioni pari a 78.600 euro. Nel settore alimentare è stata disposta la sospensione delle attività di 6 strutture per violazioni quali: l’omesso rispetto dei requisiti generali in materia d’igiene, la mancata tracciabilità di alcuni prodotti (con conseguente sequestro amministrativo di circa 250 chilogrammi di alimenti), il rinvenimento di alcuni mangimi commerciati con etichettatura non conforme e due mense scolastiche risultate in difetto autorizzativo.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti ha effettuato 250 accessi ispettivi a seguito dei quali sono state accertate irregolarità in 171 aziende e contestati 236 illeciti amministrativi in materia di lavoro, per un importo pari a 469.135 Euro. 37 le attività sospese per lavoro irregolare (44 lavoratori trovati senza regolare contratto di assunzione) o per gravi violazioni in materia di sicurezza con 2 cittadini extracomunitari arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi (poi accompagnati alla frontiera ed espulsi dal territorio nazionale) e 2 persone denunciate a piede libero per sfruttamento del lavoro (fenomeno altrimenti noto come caporalato).

L’attività di prevenzione e contrasto dei reati continuerà, con ulteriore impegno, nel corso dell’anno 2025, appena avviatosi, in cui purtroppo si è già registrato una prima denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Alcune sere fa, infatti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Numero Unico di emergenza 112, hanno proceduto al controllo di un veicolo che era stato notato da alcuni passanti mentre circolava a Campoloniano con un’andatura del tutto irregolare, andando poi a collidere con un’auto in sosta.

I militari intervenuti sul posto, dopo aver accertato che non vi erano, fortunatamente, feriti, hanno proceduto ai rilievi e al controllo delle persone coinvolte nel sinistro. Nel corso degli accertamenti, con l’ausilio dell’etilometro, hanno constatato che il conducente del veicolo, una donna di 45 anni già nota ai militari dell’Arma, si era messa alla guida nonostante avesse un tasso alcolemico pari a 3,92 g/l , ovvero superiore ad oltre sei volte il limite consentito dal Codice della Strada. La donna risultava tra l’altro avere la patente di guida sospesa a seguito di un analogo episodio.

Per tale motivo l’interessata è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti.