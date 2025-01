LA FAMIGLIA CEREA INCONTRA LA CUCINA STATUNITENSE CON IL PROGETTO “US IS US”, DIALOGO INASPETTATO CON L’ESUBERANTE CREATIVITÀ GASTRONOMICA AMERICANA

Negli Stati Uniti convivono e si integrano innumerevoli identità gastronomiche, che creano orizzonti di interpretazione multiformi e sorprendenti: e, con “US IS US”, la famiglia Cerea del tristellato Da Vittorio desidera approfondire questo caleidoscopio culturale, ingaggiando un confronto creativo con alcune delle figure innovative del fine dining USA. I gesti, le abilità e il rigore acquisiti dalla brigata di Da Vittorio in quasi sessant’anni di attività si aprono alle sfrontate intuizioni e alla libertà d’esecuzione di tre chef a stelle e strisce, che condivideranno con Chicco e Bobo Cerea e il nuovo direttore artistico, Paolo Rota, non solo il tavolo di lavoro, ma il proprio personale bagaglio di esperienze e sensibilità. La sfida per gli chef d’oltreoceano sarà quella poi di rileggere, con i propri codici espressivi, alcuni piatti simbolo dei percorsi degustazione di Da Vittorio.Nella prima “puntata” di US IS US, New York arriva a Brusaporto, con la chef Victoria Blamey del Blanca. Cilena di origine, ma da anni residente nella Grande Mela, ha inaugurato il suo ristorante a gennaio 2024, attestandosi – in meno di due mesi – al secondo posto tra i 100 locali preferiti dallo storico critico gastronomico del New York Times, Pete Wells.