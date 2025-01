MILANO, CAPODANNO IN DUOMO, DE CORATO(FDI): «SALA PRENDA LEZIONI DA VELTRONI SU SICUREZZA MENTRE GRANELLI E GABRIELLI LITIGANO

PROCURA INDAGA SU VIOLENZE A BELGHE. DONNE CSX MUTE»!

Milano, 07 Gennaio 2025 – «Sono passati 7 giorni dai gravi fatti verificatisi a Capodanno in piazza Duomo che hanno visto una giovane studentessa di Liegi, assieme ad altri amici, subire per diversi minuti molestie e abusi da una quarantina di giovani stranieri e il Sindaco ancora è rimasto in silenzio senza aprire bocca. Nella stessa sera, inoltre, ci sono stati anche numerosi insulti all’Italia e alla Polizia di Stato da parte di giovani arabi che hanno postato queste scene sui social. Due sere fa, inoltre, in piazza duomo mentre saliva su un taxi un turista straniero è stato derubato del proprio orologio di gran valore da un francese poi arrestato. Nel frattempo, questa mattina, la Procura di Milano ha aperto un’indagine sui gravissimi fatti accaduti proprio la notte del 31 dicembre scorso. Tutta Italia e tutta Europa, visto il coinvolgimento della ragazza belga e di alcuni suoi amici, parlano di quanto avvenuto la notte di San Silvestro nella nostra città e l’unico a fare “scena muta”, ad oggi, è il primo cittadino Sala! Stessa cosa hanno fatto le donne del Centrosinistra. Il Sindaco preferisce far parlare Gabrielli e Granelli che, di recente, hanno anche litigato in seguito a idee contrastanti tra loro. A breve, come ribadito anche ieri al Questore di Milano e come richiesto dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, mi attiverò in aula alla Camera per presentare un disegno di legge attraverso il quale il reato di vilipendio, oltre che l’istigazione a delinquere anche attraverso l’utilizzo dei Social, diventino a tutti gli effetti dei reati perseguibili. Solo in questa direzione si potrà garantire che le nostre Forze dell’Ordine, quindi lo Stato, continuino ad essere percepite come un baluardo di Giustizia, ordine e democrazia. Faccio presente, infine, che anche Walter Veltroni proprio oggi sul Corriere della Sera, ha ribadito a Sala e compagni che “la sicurezza di Milano è una priorità e che la sinistra sbaglia a pensare che il problema della sicurezza dei cittadini non sia una priorità”. Sala ne prenda lezioni».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.