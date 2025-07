La Canapa in Italia: un libro per fare chiarezza, tra opportunità e disinformazione

Sarà presentato venerdì 11 luglio al “Libro Possibile” il volume “La coltivazione della canapa in Italia” di Giuseppe L’Abbate, già deputato e sottosegretario alle Politiche agricole

Una guida completa per orientarsi tra norme, filiera produttiva e fake news: è in arrivo in tutte le librerie italiane il volume “La coltivazione della canapa in Italia”, scritto da Giuseppe L’Abbate ed edito da People. Il libro sarà presentato venerdì 11 luglio alle ore 19:30 a Polignano a Mare (BA), nell’ambito del Festival Il Libro Possibile, in dialogo con il giornalista Michele De Feudis.

In un momento storico in cui la canapa è tornata al centro dell’attenzione pubblica e mediatica, anche a seguito del recente Decreto Sicurezza e delle polemiche sulle infiorescenze, il libro si propone come strumento di chiarezza rivolto ad agricoltori, operatori del settore, amministratori e cittadini. Fino agli anni ‘40 del secolo scorso l’Italia era il secondo produttore al mondo di canapa, con oltre 100mila ettari coltivati e una resa annua che superava le 85mila tonnellate. Oggi la produzione nazionale annuale è stimata in poche migliaia di tonnellate: un dato che riflette le difficoltà normative e commerciali del comparto, aggravate da disinformazione e mancanza di certezze.

“La canapa è una pianta antica ma ancora oggi circondata da equivoci normativi e ideologici – spiega l’autore Giuseppe L’Abbate –. Con questo testo ho voluto ricostruire il passato, il presente e le prospettive future della coltivazione della canapa in Italia, con una visione concreta, che unisce le norme alle reali opportunità di mercato”.

L’opera affronta con taglio divulgativo ma rigoroso temi cruciali: dalla Legge 242/2016 al quadro regolatorio europeo, dai possibili usi industriali e ambientali fino al nodo delle infiorescenze e del CBD. Un’attenzione particolare è riservata alla sostenibilità agricola, all’economia circolare e al ruolo della canapa nella rigenerazione dei suoli.

“Troppo spesso – continua L’Abbate – la canapa è ostaggio di campagne mediatiche allarmistiche o di interpretazioni strumentali della legge, che rischiano di bloccare una filiera con enormi potenzialità. Questo libro nasce per fare chiarezza e per offrire una bussola ai tanti giovani imprenditori agricoli che, nonostante tutto, continuano a credere nella canapa come coltura strategica per l’Italia”.

Giuseppe L’Abbate, parlamentare per due legislature (2013–2022) e Sottosegretario alle Politiche Agricole, è stato tra i promotori della Legge 242/2016 sulla canapa industriale e ha seguito da vicino il percorso normativo e politico del settore, contribuendo al dibattito anche in sede europea.

Edito da People, casa editrice indipendente attenta alla divulgazione di contenuti politico-economici e ambientali, il volume sarà nelle librerie dal 18 luglio.

Per chi desidera un confronto diretto con l’autore, l’appuntamento è l’11 luglio a Polignano a Mare, in Piazza dell’Orologio, con inizio alle ore 19:30 per una serata che metterà al centro una delle sfide più attuali dell’agricoltura italiana.