MILANO, RIMPATRI STRANIERI FERMATI A CAPODANNO, DE CORATO (FDI): «BENE ESPULSIONI 2 ‘MARANZA’!

PRIMO SEGNALE GOVERNO A GIOVANI ARABI CHE COMMETTONO REATI».

– «Ha fatto bene il Viminale a disporre il rimpatrio dei due stranieri irregolari che erano stati fermati per disordini la notte di Capodanno scorso in Duomo a Milano. Purtroppo, in città, di questi clandestini irregolari che compiono illegalità ce n’è in abbondanza! Questi rimpatri sono efficaci e devono servire soprattutto per i ‘Maranza’, giovani arabi, che pensano di poter fare sempre e comunque ciò che vogliono in una città amministrata dal Centrosinistra che è spesso “tenera” con loro. Queste espulsioni devono essere un chiaro e deciso segnale, così come prevede il Ddl approvato il mese scorso dal Governo Meloni, nei confronti di tutti quei soggetti che violano le Leggi italiane. Ribadisco anche e soprattutto dopo questi ultimi tristi avvenimenti, che il solo Centro di via Corelli, in Lombardia, è troppo poco. Ne serve almeno un altro nella nostra Regione».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.