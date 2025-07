Firenze dall’alto tra terrazze, silenzi e tramonti

Viaggio tra le colline silenziose della Città del Giglio, tra scorci suggestivi che svelano un capolavoro dopo l’altro, come un dipinto da contemplare da lontano

Ci sono momenti in cui basta uno sguardo dall’alto per sentirsi parte di qualcosa di più grande. È la sensazione di chi si lascia alle spalle Firenze per ammirarla da lontano, in tutto il suo splendore. Il viaggio tra i punti panoramici più affascinanti delle colline fiorentine diventa così un itinerario tra arte, natura e tradizione, da vivere con lentezza e assaporare passo dopo passo. Il punto di partenza ideale è la splendida terrazza dell’FH55 Hotel Villa Fiesole, residenza storica immersa nel verde, a pochi minuti dalla Città del Giglio, che accoglie i suoi ospiti con una vista incantevole, intima e suggestiva.

Firenze non si visita soltanto, si contempla. Salire in alto e ammirare i suoi colori al tramonto è uno spettacolo unico. Le colline circostanti la abbracciano fino a mostrarla per quello che è: un dipinto rinascimentale da scoprire attraverso terrazze panoramiche e vicoli segreti, piccoli angoli nascosti dove il tempo sembra rallentare magicamente. Oltre ai noti punti panoramici della città ci sono altre mete, meno conosciute, che portano ad ammirare il capoluogo toscano da un punto di vista privilegiato: uno di questi è la collina di Carreggi, amata già dalle famiglie fiorentine del ‘400: da qui l’occhio si stende su campi coltivati e su una splendida vista sulle ville medicee. Un’altra passeggiata sulle colline che merita il viaggio è quella che porta alla Chiesa di San Tommaso a Baroncelli dove fare sosta per ammirare il panorama, immersi nella natura, e godersi in lontananza la vista di Firenze.

Poi c’è la meravigliosa “Terrazza di Settignano”: piccolo paese tra i più suggestivi e tranquilli nei dintorni di Firenze, amato da personaggi come D’Annunzio e Mark Twain, offre una vista spettacolare sotto la piazza principale, circondata dai cipressi. Spettacolare anche Monte Morello, con i suoi 934 metri di altitudine, è la vetta più alta nei dintorni di Firenze ed è perfetta per un trekking estivo da terminare in cima, fermandosi non solo ad aspettare i colori del tramonto, ma anche il buio totale di questo luogo, ideale per osservare le stelle. Infine, nell’elenco dei luoghi più suggestivi e prefetti per godersi la Capitale del Rinascimento dall’alto, non poteva mancare Fiesole, l’elegante borgo collinare di origine etrusca che offre moltissimi punti di osservazione e piccoli angoli di paradiso per godersi un po’ di fresco e relax, lontani dalla calura estiva. Qui non è difficile trovare il panorama per lo scatto perfetto o l’angolo speciale dove immaginarsi con un calice di vino in mano, il profilo del Duomo all’orizzonte e il cielo che si accende di colori alle spalle. Dalla suggestiva scalinata di cento gradini che sale tra vicoli e piccoli scorci, offrendo panorami pittoreschi, fino all’Oratorio del Santissimo Crocifisso di Fontelucente dove contemplare la valle del Mugnone e respirare la sacralità di Fiesole. Senza tralasciare il belvedere lungo la via che conduce al giardino del Bargellino, o il parco storico di Villa il Roseto, la vista dalla torre medievale di Villa Palagio Vecchio o la raffinata terrazza dell’FH55 Hotel Villa Fiesole:un esclusivo punto panoramico da cui ammirare una favolosa vista su Firenze e sui colli circostanti. Nella stagione primaverile ed estiva questo è il posto ideale per una colazione all’aperto, un pranzo, una cena stellata a lume di candela o un aperitivo in compagnia nella cornice suggestiva del tramonto.