MILANO, CAPODANNO, DE CORATO(FDI): «SE SINDACO AVESSE VIETATO BOTTI-PETARDI PERICOLOSI I 2 FERITI GRAVI NON CI SAREBBERO STATI! 

PIETRE A POLIZIA A SAN SIRO RICHIEDONO ‘ZONE ROSSE’ ANCHE LI’ E IN VIA PADOVA».

«Il primo dell’anno, come consuetudine, è anche tempo di bilanci della notte precedente. Non sono mancati, purtroppo, le solite decine di giovanissimi feriti a causa dello scoppio di botti, petardi e ordigni molto pericolosi. Io ne avevo chiesto, precisamente due giorni fa, il divieto ma Sindaco, Giunta e tutto il Centrosinistra, hanno fatto di testa loro ed oggi, purtroppo, due giovanissimi sono ancora ricoverati in ospedale in codice rosso. A San Siro, poi, si è assistito alle solite tristi scene di delinquenza dove alcuni giovani non solo hanno bruciato materassi e altro materiale vario accatastato, ma hanno anche preso di mira la Polizia di Stato, appositamente intervenuta, con sassate e bottiglie di vetri. Scene, purtroppo, già viste qualche Capodanno fa, sempre in quella zona, il triangolo della criminalità straniera Zamagna-Aretusa-Selinunte! In Duomo, poi, si è assistito a vergognose scene dove alcuni giovani ragazzi stranieri hanno divulgato sui social video in cui offendono gravemente, a parole e con gesti, italiani e Polizia. Torno a ribadire che proprio lì, oltre che in via Padova, è necessario vengano istituite le ‘Zone Rosse’, già presenti in altri quartieri della città che proprio ieri hanno compiuto circa 50 ordini di allontanamento, perché lì al San Siro c’è un problema serio di delinquenza straniera giovanile, spesso istigata e provocata anche dai vari Trapper/Rapper che ci vivono o in cui sono cresciuti».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.

qui sotto nel video insulta e offende gli italiani e la Polizia la notte scorsa in piazza Duomo durante i festeggiamenti:

https://drive.google.com/file/d/14hytyGrXhxfttmGdBOAqAfGgOrx1jd4u/view?usp=share_link