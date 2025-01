ROMA CAPITALE PORTA I SALUTI ALLE PRIME NATE DEL 2025FUNARI: AUGURI ALLE BIMBE E AI NEOGENITORI PER UN FUTURO FELICE NELLA NOSTRA CITTÀ

– L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, ha portato, con la fascia tricolore in delega del Sindaco, i saluti della città di Roma alle prime nate del 2025.

“Auguri a Lucrezia e Atena che sono venute al mondo a mezzanotte in punto rispettivamente all’ospedale San Camillo e al Cristo Re. Lucrezia – spiega Funari – aveva fretta di nascere ed è nata prematura, ma sia lei che la sua mamma stanno bene. I miei migliori auguri alle piccole, ai loro genitori e anche alle neo nonne giovani, presenti in ospedale emozionatissime. La vostra nascita rappresenta bene la speranza e la gioia per il futuro, vi porto i saluti di benvenuto anche a nome di tutta Roma che ha aperto le porte al Giubileo della Speranza. Fare visita alle prime nate del nuovo anno è sempre una forte emozione. Come Amministrazione desidero fare un ringraziamento speciale anche a tutti gli operatori della Sanità per il loro lavoro prezioso, anche in questi giorni di festa”.

L’assessora Funari ha regalato, come da tradizione, una copertina bianca e dei fiori alle mamme.