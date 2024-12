MILANO, ‘ZONE ROSSE’, DE CORATO (FDI): «INTERPELLANZA A PIANTEDOSI PER ISTITUIRLE IN VIA PADOVA, AL CORVETTO E IN ZONA SAN SIRO VISTO IL SUSSEGUIRSI DI GRAVI VIOLENZE»

«L’istituzione delle ‘zone rosse’ da parte del Governo Meloni a Milano, segna finalmente una svolta dal punto di vista della sicurezza in città. A tal proposito, presenterò in aula alla Camera un’interpellanza al Ministro degli Interni affinché, oltre alle zone intorno alla Stazione Centrale, a Porta Garibaldi e Rogoredo, a piazza Duomo, alla Darsena e ai Navigli, vengano istituiti questi divieti anche al Corvetto, in zona San Siro e a via Padova, tutte zone fortemente a rischio e dove si concentra un alto numero di criminali e delinquenti soprattutto stranieri. Non a caso, infatti, solo 7 giorni fa, in seguito al maxi-controllo della Polizia Locale in via Padova, tra i 97 veicoli controllati e le 159 persone identificate, sono stati sanzionati 14 conducenti di monopattini senza casco, un peruviano oltre ad essere positivo all’alcol test era possesso di patente falsa e non si è fermato al posto di blocco e ad altre persone sono stati sequestrati 10 grammi di hashish. Anche e soprattutto per questi motivi, ritengo sia indispensabile estendere questo provvedimento anche ad altre aree critiche quali, appunto, il Corvetto, San Siro e la multietnica via Padova».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.