MILANO, DE CORATO (FDI): «BENE LE ZONE ROSSE, MA SERVONO ANCHE A CORVETTO E SAN SIRO»

«L’istituzione delle ‘zone rosse’ a Milano è un passo nella giusta direzione per contrastare la criminalità e garantire maggiore sicurezza. Tuttavia, ritengo indispensabile estendere questo provvedimento anche ad altre aree critiche come il Corvetto, dove pochi giorni fa un posto di blocco dei Carabinieri è stato forzato e a San Siro, in particolare piazzale Selinunte e adiacenti case popolari, dove il degrado ha trasformato il quartiere in una banlieue araba.

Non si può pensare di tutelare solo le aree centrali e turistiche, lasciando le periferie abbandonate a loro stesse. La sicurezza è un diritto per tutti i cittadini, non un privilegio riservato a pochi. Invito il Prefetto e le Autorità competenti a intervenire con misure concrete anche in queste zone, prima che la situazione diventi irreversibile».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.