Ineguagliabile è il primo singolo del cantautore livornese Gio Parlanti (etichetta Up Music Studio), un brano con cui si intende rivendicare i concetti di sensibilità e fragilità umane, definendoli non come sinonimi di debolezza ma piuttosto di unicità e del nostro essere ineguagliabili.

Un invito all’essere sempre onesti con noi stessi e un inno all’assertività e all’autoaffermazione.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/0jwcyCyRtzX6pI08yqQUv0

Dopo essersi laureato in Mediazione Linguistica presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Forlì e successivamente in Lingue, Culture e Comunicazione all’Università di Modena e Reggio Emilia, Giovanni Parlanti (livornese classe ‘99) decide di intraprendere una carriera artistica formandosi e diplomandosi nel 2024 in Teatro Musical presso la SDM – Scuola del Musical di Milano. Cantante, attore e speaker radiofonico, Giovanni ha interpretato il ruolo del prete in “Bonnie & Clyde – il musical”, andato in scena al Teatro Nazionale di Milano, è stato il frontman della band pop-rock forlivese “The Cracklings” e ha condotto un programma del “Direttamente Smart Life” per Radio FSC-Unimore.

Il suo debutto per la stagione teatrale 2024-2025 avviene in un contesto internazionale entrando a far parte del cast di Tarzan – das Musical (prod. Theater Liberi) in tournée in Germania, Svizzera e Austria.

Social: https://www.instagram.com/gioparlanti/