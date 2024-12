Un Natale di gusto: la ricetta dello Chef Daniele Arzilli celebra la Carne Toscana

Quando la carne d’eccellenza incontra la creatività: il piatto perfetto per le feste

Per le festività natalizie, il Ristorante Granace del prestigioso Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona celebra l’eccellenza della cucina toscana, con una proposta che unisce tradizione e innovazione. Lo Chef Daniele Arzilli firma una ricetta che racconta il territorio e l’alta gastronomia: “Il Crudo: Tartare di Chianina e Maremmana e sashimi marinato di Scottona, capperi in fiore, terra di olive taggiasche e salsa all’uovo”. Un piatto che esalta le pregiate carni toscane, simbolo di una terra ricca di storia e autenticità, lavorate con precisione per mantenere intatti i sapori e le qualità naturali.

Un piatto elegante e raffinato, perfetto per sorprendere anche i palati più esigenti, che celebra il prestigio delle carni toscane d’eccellenza – Chianina, Maremmana e Scottona – simbolo di una terra dalla lunga tradizione gastronomica e conosciuta in tutto il mondo per la qualità delle sue materie prime. Le campagne toscane, con il loro patrimonio culturale e paesaggistico, sono il cuore pulsante di queste eccellenze, frutto di allevamenti etici e secolari che garantiscono una carne tenera, gustosa e autentica. La proposta dello Chef Daniele Arzilli racconta un connubio perfetto tra tradizione e modernità, con sapori equilibrati e genuini che portano in tavola l’eleganza e il calore delle festività natalizie. La combinazione tra le carni nobili, la croccantezza delle olive taggiasche e la cremosità della salsa all’uovo regala un equilibrio perfetto, dove ogni dettaglio è pensato per sorprendere e deliziare. Il Ristorante Granace, che riaprirà in primavera, si conferma così una meta imperdibile, in un’atmosfera accogliente e familiare, gustando una cucina capace di emozionare e di raccontare il meglio della Toscana.

Ogni elemento del piatto esalta l’alta qualità degli ingredienti e l’abilità dello chef nella loro preparazione, trasformando questa creazione in un’esperienza gastronomica unica, da condividere nei momenti più speciali.

IL CRUDO: TARTARE DI CHIANINA E MAREMMANA E SASHIMI MARINATO DI SCOTTONA, CAPPERI IN FIORE, TERRA DI OLIVE TAGGIASCHE E SALSA ALL’UOVO

Ingredienti per 2 persone

100g carne bovina magra razza Chianina

100g carne bovina magra razza Maremmana

100g girello di manzo

2 tuorli d’uovo freschissime

150ml olio di semi di girasole

30g sale

30g zucchero

Succo di limone fresco

50g olive taggiasche

2 mazzetti di rucola

Frutti del cappero in salamoia

Olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento

Marinare il girello di manzo con 30 g di sale e 30 g di zucchero precedentemente miscelati. Coprire con pellicola e lasciar riposare in frigorifero per almeno 8 ore. Trascorso questo tempo, sciacquare accuratamente il girello sotto acqua fredda e metterlo da parte.

Nel frattempo, essiccare le olive taggiasche in forno a 80°C per circa 2 ore, fino a ottenere delle briciole croccanti.

Per la maionese, versare i tuorli in un contenitore alto e stretto e, con l’aiuto di un frullatore a immersione, montare aggiungendo l’olio di semi a filo. Regolare di sale e succo di limone a piacere.

Preparare le tartare tritando separatamente, con un coltello ben affilato, le due carni (Chianina e Maremmana). Condire ciascuna con olio extravergine di oliva e sale a piacere.

Impiattare disponendo le due tartare con l’aiuto di un coppapasta. Tagliare il girello marinato a fettine sottilissime e adagiarlo su un letto di rucola fresca. Decorare il piatto con la maionese, i frutti del cappero e la “terra” croccante di olive taggiasche.

Il risultato è una composizione scenografica e invitante: due tartare affiancate, il girello marinato in fettine sottili adagiato su un letto di rucola fresca e la salsa all’uovo a completare il piatto, impreziosito dai frutti del cappero per un tocco di eleganza e freschezza.

Il piatto natalizio firmato dallo Chef Daniele Arzilli è l’occasione perfetta per scoprire la proposta gastronimica del Ristorante Granace, dove l’alta cucina incontra i sapori autentici del territorio toscano. Una ricetta ideale da preparare a casa per stupire i propri ospiti durante le feste, in attesa di poterla assaporare nuovamente in primavera, quando il ristorante riaprirà, immerso nella splendida cornice del Park Hotel Marinetta, a pochi passi dalla suggestiva Costa degli Etruschi.

Una vera e propria esperienza sensoriale che celebra i sapori autentici della Toscana, perfetta per un Natale all’insegna del gusto, della convivialità e della qualità.