Nuova convenzione con l’Accademia Kronos

Colleferro, Bruni: “La fiducia che il Sindaco Sanna ci rinnova, è motivo di orgoglio per noi”

Rinnovata la convenzione tra l’Accademia Kronos ed il Comune di Colleferro, a seguito degli ottimi risultati raggiunto lo scorso anno, alla presenza del Sindaco Pierluigi Sanna, del Vice Sindaco Giulio Calamita e del coordinatore nazionale delle guardie zoofile dell’A.K. Armando Bruni, è stata siglata l’intesa. L’accordo prevede che l’Associazione Kronos presti assistenza per tutto ciò che concerne i servizi di vigilanza riguardanti la normativa legata alla tutela, al rispetto ed il benessere degli animali e la prevenzione del randagismo, e controllo del territorio in supporto della Polizia Locale. In particolare l’operatività del sodalizio punta alla vigilanza zoofila ed ambientale, la promozione della sterilizzazione canina, il censimento e la microchippatura dei cani detenuti da privati sul territorio, la promozione dell’affidamento di cani randagi e catturati a privati, la guardia a canili e gattili, la salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale del territorio. “La sensibilità dimostrata dall’Amministrazione Comunale del Sindaco Sanna –commenta Bruni- è motivo di impulso per la nostra attività. Colleferro è un centro importante per le sue molteplici azioni sul territorio, collaborare per una vivibilità migliore ci inorgoglisce”.