Yuma torna con il nuovo singolo ” Happy – Ya’ “

Happy – Ya’ (etichetta Estro Records/distribuzione Virgin Music Group)è il nuovo singolo di YUMA, brano con cui l’artista romana ha partecipato al Festival di New York piazzandosi sul podio al secondo posto. (Il Festival sarà trasmesso su Rai2 il 18 dicembre).

Happy – Ya’ è un motto di vita -spiega Yuma- un rafforzativo, un incentivo, un’esclamazione al non mollare, nonostante le preoccupazioni quotidiane, ma la cosa bella è che siamo tutti diversi, per questo che ognuno di noi, vive le emozioni a modo proprio, dalla vita stessa, ai pensieri, al modo di essere…Però nonostante tutto, ci sarà SEMPRE quella cosa che ci accumunerà. In questo caso cosa sarà? Scopriamolo con Happy – Ya’.

Link: https://lnk.to/AH9Jog

Biografia

YUMA, al secolo Francesca Giuliani, nasce a Roma ed ha iniziato giovanissima il suo percorso artistico approdando a Mezzogiorno in Famiglia a 16 anni, concorrendo per il Comune del luogo dove cresciuta e nel 2016 a The Voice of Italy. Dopo tre singoli di successo, uscì con Estasi, il quarto, che anticipa l’album previsto ad inizio 2019.

Inizia il suo percorso nel mondo della musica a 14 anni tra karaoke e concorsi vari come “Mezzogiorno in Famiglia”, “Rainbow Magicland”, “Teleobbiettivo” e “Stasera canto io” riuscendo negli anni a migliorarsi sempre più fino ad arrivare nel 2015 tra i primi 60 finalisti di Sanremo Giovani insieme a Kikko Palmosi, arrangiatore di Modà, Renga, Pausini e Giorgia. Nella sua carriera apre numerosi artisti di livello nazionale come Enrico Ruggeri, Bianca Atzei, Loredana Errore e nel 2016 partecipa al talent televisivo di RaiDue The Voice of Italy. Subito dopo entra a far parte del progetto “Senza Valore Records” debuttando nel mercato discografico con singoli come Liberi, Fly Away e Viaggiare. Nel 2022/2023 viene chiamata da Carlo Conti, per debuttare a “Tale & Quale Show” tornando a casa con il secondo podio. Oggi continua il suo percorso con un Album fuori, su tutti gli store intitolato: Era Ora.

Social Artista

https://youtube.com/@giulianifrancesca92?si=fd61CSniuM27GHLB

https://www.instagram.com/yuma.artist