MILANO, QUALITA’ DELLA VITA, DE CORATO(FDI): «CITTA’ PER IL SOLE ERA OTTAVA E OGGI E’ DODICESIMA ED ERA PRIMA PER ITALIAOGGI

SALA NON CI DICE NULLA»?

«Meno di un mese fa il Sindaco si era vantato del fatto che Milano fosse risultata prima per qualità della vita in Italia, secondo l’indagine annuale elaborata da “ItaliaOggi” e “ItalCommunications” con l’Università La Sapienza di Roma, affermando: “Ecco”! A distanza di soli 28 giorni, però, la situazione è completamente mutata e il Sole24Ore, fonte a mio modesto parere autorevolissima, dice che il capoluogo lombardo è al 12° posto, mentre prima era al posto numero 8. Non ha nulla da dire Sala oggi? O farà come ha già fatto per la sicurezza, attribuendo il dato ad una questione di percezione? I milanesi aspettano almeno una parola. Senza contare il fatto che, per quanto concerne l’ambito della sicurezza, siamo ancora al 106° su 107 città in Italia»?

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.