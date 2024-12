Non soddisfa nessuno la risposta del Sindaco Mario Felli

Piglio, In sinergia i gruppi di minoranza chiedono un Consiglio Straordinario sulla questione ACEA

Non sono state sufficienti le parole del Sindaco Mario Felli (nella foto) pubblicate la scorsa settimana in relazione ai costanti disservizi idrici che continuano a registrarsi su tutto il territorio comunale. “…..Durante la riunione -si legge nella lettera- i rappresentanti di Acea hanno fornito chiarimenti dettagliati riguardo ai disservizi riscontrati nel servizio idrico. Hanno spiegato che la carenza d’acqua attuale è principalmente attribuibile all’abbassamento del livello delle falde acquifere nella località San Rocco. Questo fenomeno causato da fattori quali la siccità prolungata e l’elevato consumo di risorse idriche, ha reso necessarie specifiche manovre di turnazione per garantire una distribuzione equa dell’acqua nelle diverse aree del nostro Comune. Le turnazioni consentano di gestire in modo più sostenibile le risorse disponibili, assicurando che sebbene ci sia una limitazione nell’erogazione tutti i cittadini possono accedere all’acqua in modo programmato…..”. Motivazioni che sembrano più che altro una scusante , che non soddisfa nessuno, e mostra la placidità di un Sindaco, di un’amministrazione che non esalta i diritti di una comunità, classico copione del Sindaco Mario Felli, e della sua maggioranza. Dunque una risposta che non ha soddisfatto nessuno neanche i consiglieri di minoranza della lista “Oltre” e di “Viviamo Piglio” che in sinergia hanno chiesto urgentemente e stanno attendendo la convocazione di un Consiglio Straordinario in merito alla questione. La posizione del Comune di Piglio, deve essere forte e merita una strategia congiunta con i gruppi di minoranza, che rappresentano i 2/3 della cittadinanza.