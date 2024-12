Gianduja, Noci, Nocciole e Mango: il dessert esclusivo per celebrare il Natale

La creazione raffinata e gustosa della Pastry Chef Ludovica Dellaria del Serrae Villa Fiesole

Per questo Natale, il Ristorante Serrae Villa Fiesole 1 stella Michelindell’FH55 Hotel Villa Fiesole, sotto la guida dell’Executive Chef Antonello Sardi, celebra l’arte della pasticceria con una creazione esclusiva firmata dalla Pastry Chef Ludovica Dellaria. Una delizia che combina tradizione e innovazione, pensata per emozionare i palati più raffinati: Gianduja, noci, nocciole e mango.

Questo dessert è un viaggio tra sapori e consistenze: dalla morbidezza del brownie alle nocciole, passando per la cremosità del cremoso alla nocciola, fino alla freschezza esotica del sorbetto al mango. Ogni elemento è sapientemente bilanciato per offrire un’esperienza gastronomica unica, che unisce ingredienti di qualità a una preparazione meticolosa.

Il brownie alle nocciole si presenta con una texture soffice e un cuore ricco di sapore, mentre il cremoso alla nocciola, preparato con una crema inglese delicata e arricchito da una pasta di nocciola finissima, dona profondità e armonia al dessert. Infine, il sorbetto al mango – realizzato con mango fresco, zucchero e una nota agrumata di lime – aggiunge un tocco di freschezza che sorprende e completa il piatto.

Ad accompagnare lapresentazione, lamponi freschi e cubetti di mango, per un tocco di colore e un equilibrio di sapori che catturano l’essenza del Natale, rendendolo un momento speciale da condividere con chi si ama.

Pensato per rendere indimenticabile ogni momento natalizio, questo dessert è un invito a riscoprire il piacere della convivialità e del gusto, perfettamente in linea con l’atmosfera accogliente e raffinata del Serrae Villa Fiesole. Un omaggio al Natale, creato per regalare emozioni a ogni assaggio.

GIANDUJA, NOCI, NOCCIOLE E MANGO

Ingredienti per 10 persone

Per il brownies alle nocciole

150 g di burro morbido

100 g di cioccolato fondente fuso

120 g di uova

120 g di zucchero semolato

75 g di farina 00

100 g di noci

Procedimento

Emulsionare burro e cioccolato fuso.

Montare uova e zucchero fino a ottenere un composto spumoso.

Aggiungere l’emulsione di burro e cioccolato, incorporare la farina e infine le noci.

Cuocere in forno a 170°C per 20 minuti.

Per il cremoso alla nocciola

40 g di tuorlo

20 g di zucchero

100 g di latte

100 g di panna

120 g di cioccolato al latte

13 g di pasta di nocciola

1 foglio di gelatina (ammorbidito in acqua fredda)

Procedimento

Preparare una crema inglese con tuorlo, zucchero, latte e panna portandola a 82°C.

Versare il composto sul cioccolato e la pasta di nocciola, emulsionare, poi aggiungere la gelatina.

Far riposare in frigorifero per una notte.

Per il sorbetto al mango

250 g di purea di mango

60 g di zucchero

50 g di acqua

Succo e scorza di un lime

Procedimento

Preparare uno sciroppo con acqua e zucchero, poi aggiungere la purea di mango e il lime.

Emulsionare e congelare per una notte.

Presentazione

Comporre il piatto con il brownies come base, spuntoni di cremoso alla nocciola, lamponi freschi, cubetti di mango e accanto una quenelle di sorbetto al mango.

La raffinata atmosfera dell’FH55 Hotel Villa Fiesole è la cornice perfetta per gustare questo capolavoro dolciario, in un ambiente che combina il fascino senza tempo delle colline fiorentine con l’eccellenza culinaria. Ma per chi preferisce portare un tocco di questa magia nella propria cucina, la ricetta è anche un invito a sperimentare e creare un dessert raffinato a casa, perfetto per sorprendere i propri ospiti con un tocco gourmet.