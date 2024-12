L’Oroscopo dei buoni propositi 2025

Dalle stelle alle destinazioni da sogno: il nuovo anno all’insegna del viaggio

Le stelle promettono un 2025 rivoluzionario: sarà un anno che marcherà la differenza rispetto al passato, per tutti i segni. Grazie alla mole di movimenti planetari e al cambiamento di segno dei pianeti lenti come Saturno, Urano e Nettuno, il mood del 2025 sarà per tutti quello del cambiamento, dell’innovazione, dell’idealismo. L’Oroscopo del viaggiatore è quindi all’insegna dei “buoni propositi”: ogni segno affronterà le proprie sfide e aspirazioni, aiutandosi con la meta adatta. I buoni propositi vanno dal salvataggio dell’ecosistema marino, alla realizzazione di progetti ambiziosi grazie a un pizzico di fortuna, al recupero della forma fisica, fino al prendersi più tempo per la coppia, per la salute del corpo, per la lettura, per visitare città e musei del cuore, per imparare a cucinare…

Ariete: spazio all’amore e alla celebrazione di una ricorrenza importante

Il 2025 invita gli Ariete con la complicità di Venere a dedicarsi alla persona amata. Dopo mesi dedicati a lottare e perseguire obiettivi, è giunto il momento per il segno più combattivo dello zodiaco di rallentare e recuperare il tempo da dedicare agli affetti, che sono stati un po’ trascurati. Il proposito per il nuovo anno è valorizzare maggiormente l’Amore! Occasione perfetta per concedersi finalmente il festeggiamento di un anniversario o un compleanno speciali, con un viaggio all’insegna del relax, una fuga da tutto e tutti. Per staccare totalmente la spina dedicandosi alla propria metà, l’ideale è rifugiarsi nell’incanto di Sorrento, meta romantica per antonomasia, nell’hotel 5 stelle lussoAra Maris che nella Thala Spa propone anche trattamenti di coppia.

Toro: per il proposito di realizzare i propri sogni, un aiuto con il portafortuna di Firenze

Segno cauto e poco avventuroso, nel 2025 riceve finalmente la spinta per lanciarsi in nuovi ambiziosi progetti tenuti nel cassetto da tempo…per farlo servono fiducia, determinazione e un solido business plan, ma non guastano anche il supporto degli astri e un pizzico di fortuna (e autosuggestione) indotta dall’amuleto più famoso di Firenze: la Fontana del Porcellino (che in realtà sarebbe un cinghiale). Si narra che strofinare il naso e mettere una monetina della statua che si trova nella Loggia del Mercato Nuovo, porti fortuna. Il Toro, che ama le comodità, può alloggiare nella centralissima dimora d’epoca FH55 Hotel Calzaiuoli: 4 stelle ubicato tra il Duomo e Ponte Vecchio, caratterizzato dallo charme del palazzo rinascimentale, ristrutturato con sobrietà e rispetto delle tradizioni.

Gemelli: il proposito di fare qualcosa per salvare il Pianeta

Segno Gemelli eclettico e curioso nel 2025 sentirà il bisogno di convogliare le sue energie in qualcosa di utile e costruttivo. I pianeti alimenteranno il suo idealismo e con esso anche la concretezza e il desiderio di fare qualcosa per salvare il Pianeta. Meta perfetta sono le Seychelles, isole che rappresentano un ecosistema da proteggere e che offrono ai visitatori l’opportunità di contribuire a preservarne la bellezza naturale per le generazioni future, partecipando a programmi di adozione dei coralli, riforestazione e volontariato, un’opportunità unica per connettersi con la natura, apprendere e fare la differenza. È possibile fare esperienze immersive che coinvolgono i turisti nella piantumazione di vegetazione autoctona per la rigenerazione degli ecosistemi e la riforestazione dell’isola con specie autoctone. Inoltre è in atto un’esperienza unica di piantumazione e monitoraggio dei coralli per contribuire a ripristinare le barriere coralline danneggiate. Oppure esiste un programma di volontariato per il monitoraggio delle tartarughe, per garantire la loro sopravvivenza e nidificazione. Queste iniziative arricchiscono l’esperienza di viaggio e permettono di lasciare un segno positivo e duraturo alle Seychelles.

Cancro: segno più fortunato dell’anno cerca un approccio olistico per mente e corpo

Giove inviterà il timido Cancro a pensare in grande dall’estate in poi, trasformando la propria vita. Questo porterà inevitabilmente un po’ di stress come tutti i cambiamenti epocali; è possibile qualche disturbo nervoso o psicosomatico, anche se l’esito complessivo sarà un completo successo. Per supportare il Cancro in questa metamorfosi vittoriosa, il buon proposito adeguato è quello di prendersi cura di corpo e mente con pratiche come lo yoga e un approccio olistico, che cambi totalmente la vita.

Meta perfetta per questo è il The Sense Experience Resort, immerso in un parco secolare sul mare del Golfo di Follonica. Sulla spiaggia antistante il resort è possibile passeggiare, fare yoga e cenare a piedi scalzi nel ristorante fine dining Eaté, che propone una cucina a base di pesce locale, impreziosita dalle erbe dei suoi giardini e orto botanico.

Leone: nuovi orizzonti e libertà

L’oroscopo 2025 del Leone è un’esplosione di possibilità, mobilità, nuovi orizzonti e libertà. Che si tratti di un nuovo lavoro, di un nuovo amore, o molteplici interessi, o tutto questo insieme, quel che è certo è che il Leone avrà all’improvviso tanta carne al fuoco, tutte le porte aperte e dosi inesauribili di energia e voglia di fare. È bene assecondare questo allineamento planetario e cogliere tutte le opportunità, spostandosi tanto spesso quanto serve. Space Hotels, gruppo alberghiero con più di 45 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 30 tra le più belle destinazioni italiane, offre questa varietà.

Vergine: progetto remise en forme

La Vergine viene da un anno molto pesante ma il 2025 segnerà una cesura, una trasformazione, e nuove tanto attese soddisfazioni. Grazie allo spostamento di molti pianeti che erano in opposizione o comunque pesanti, la Vergine si sentirà rifiorire. Complice anche Marte (che supporta anche forza, muscoli ed energia) in posizione propizia tutto l’anno, il cielo sarà ideale per tornare in forma e prendersi cura di sé. Per raggiungere ciò, servono pratiche quotidiane e costanti ma anche qualche ritiro ad hoc in strutture votate alla remise en forme…grande alleata e consigliera sarà la prestigiosa guida Condé nast Johansens, di cui fanno parte numerose prestigiose strutture, molte delle quali improntate al well being con trattamenti spa, yoga, pacchetti dedicati a dimagrimento e detox. Fra questi, ADLER Spa Resort BALANCEla cui ADLER Spa&Med propone un’ampia offerta spa dall’ayurveda ai trattamenti internazionali fino agli impacchi di fango all’arnica tirolesi, con 40 medici, terapeuti ed estetiste specializzati.

Bilancia: riconnettersi con la natura

Il segno esteta dello zodiaco cerca non di rado mete che appaghino il suo edonismo, il piacere di fare shopping e circondarsi di cose belle…idealmente città, itinerari di lusso, musei importanti, boutique…. Il 2025 lo inviterà a coltivare l’introspezione, il piacere della solitudine, il desiderio di trovare la bellezza nella natura e nella semplicità, lontano da ogni artificio. Il Canton Ticino è una destinazione completa, offrendo paesaggi e panorami maestosi e variegati, molteplici distrazioni e anche città importanti. Un’idea perfetta per i Bilancia è il Grand Tour of Switzerland: un circuito di 1.600 km partendo dal Ticino oppure un giro vintage in treno.

Scorpione: energia per sogni nel cassetto come imparare una nuova lingua

Anno eccezionale per il segno dello Scorpione, che porta non solo energia e forza di volontà, ma anche costanza. Tutti elementi cruciali per imparare una nuova lingua. È l’anno ideale per consolidare progetti, sogni nel cassetto, trasferirsi all’estero, pensare al futuro…Il Portogallo è una meta sempre più ambita, per vacanza, lavoro o come ritiro durante la pensione. Che si tratti di una fase o dell’altra della vita, la lingua portoghese è piacevole e musicale studiarla offre un bel pretesto per visitare il suo bellissimo paese.

Per il soggiorno a Lisbona con Heritage Hotels c’è l’imbarazzo della scelta: sono 5 alberghi di charme situati in punti differenti del centro storico della capitale portoghese. Tutti garantiscono le più moderne comodità e un’eleganza senza tempo.

Sagittario: dedicare tempo alla passione per l’Opera

Anno un po’ in sordina a causa di eclissi e Saturno contro, che porterà stanchezza e acciacchi, scarsa energia e desiderio di pensare a ciò che conta davvero. Per ricaricare le pile, l’ideale è rifugiarsi nella musica, coltivando la passione per l’Opera. L’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma, albergo situato nel quartiere Monti a ridosso dell’ampia zona archeologica che include Colosseo e Fori imperiali, dedica un pacchetto proprio a chi decide di regalarsi un soggiorno a Roma per assistere agli spettacoli in cartellone alle Terme di Caracalla o al Teatro dell’Opera. Il pacchetto è completo di aperitivo pre o post spettacolo presso il Palatino American Bar.

Capricorno: parola d’ordine “rallentare”

È un anno importante per consolidare la propria posizione lavorativa e si può parlare anche di fiori d’arancio, tuttavia il 2025 sarà punteggiato da stress, stanchezza, necessità di pazienza, nervosismo. Il Capricorno è uno stakanovista ma per il 2025 è bene che coltivi il buon proposito di rallentare immerso nella tranquillità distensiva della campagna toscana. All’FH55 Hotel Villa Fiesoletroverà il contesto ideale: si tratta di una meravigliosa villa ottocentesca immersa nel verde delle colline fiorentine con 32 stanze, una piscina e un ristorante 1 stella Michelin esclusivo e panoramico, Serrae Villa Fiesole, dal quale ammirare la città di Firenze e le verdi colline che la circondano.

Acquario: con il proposito di fare una vacanza in cui riposarsi davvero

È l’anno delle buone occasioni, delle opportunità, del salto di qualità. L’Acquario si merita, dopo tanto lavoro e seminare negli ultimi anni, di una vacanza vera, del relax più assoluto, di assaporare tranquillità pur con bambini al seguito: serve un resort con Miniclub, Spa e ristoranti, per staccare davvero la spina.

Al Park Hotel Marinetta del Gruppo Icon Collection, situato in Maremma sul mare a Marina di Bibbona, nella splendida Costa degli Etruschi. Il centro benessere Spa Marinetta Wellnessli coccolerà con piscina idromassaggio, biosauna e docce emozionali.

Pesci: un anno eccezionale, premiarsi con il museo che è il sogno di una vita

Per i Pesci i pianeti stanno preparando un anno senza uguali, un mix di energia, tenacia, ambizione, fortuna, serenità, benessere. Tutto il 2025 sarà pieno di soddisfazioni e momenti piacevoli, cullati da transiti positivi, trigoni importanti e valorizzazioni. I Pesci possono quindi tirare il fiato e premiarsi con qualcosa di appagante che sognano da tempo…esteti romantici, trarranno grande ispirazione dal Museo degli Uffizi di Firenze, un universo che merita una visita di più giorni per essere approfondito. L’Hotel Botticcelli, situato a 500 metri da Piazza del Duomo,vicino a tutti i principali monumenti e musei, è l’ideale. Di grande pregio storico si trova in un palazzo cinquecentesco con uno stemma nobiliare nella facciata, soffitti con volte a vela, sale con volte affrescate, portali e finestre in pietra, una loggia rinascimentale e un vicoletto racchiuso all’interno dell’hotel, che anticamente separava i due edifici originari.