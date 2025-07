Sotto il sole del Ticino

Siamo conosciuti come l’angolo mediterraneo della Svizzera e in effetti le oltre 2’170 ore di sole che illuminano la nostra regione ogni anno fanno del Ticino il luogo ideale in cui trascorrere l’estate. La stagione appena iniziata si annuncia ricca di appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica e della buona compagnia: dai festival openair agli eventi dedicati alla musica techno, il calendario è vario e coinvolgente. Il paesaggio ticinese ha una doppia anima – balneare da un lato, alpina dall’altro – e permette dunque di soddisfare tutti i gusti: dal dolce far niente in riva al lago, magari sorseggiando un drink al beach bar, alle attività più dinamiche in montagna, come il Trekking del Sole in Valle di Blenio.

Shaka Beach – oasi di pace sul Lago Maggiore

Sulle rive del Lago Maggiore, nella tranquilla località di Vira, si trova lo Shaka Beach: un beach bar ideale per sorseggiare un cocktail al tramonto dopo una rinfrescante nuotata. L’offerta è variegata e spazia dalla colazione agli aperitivi fatti in casa, oltre a sfiziosi pranzi e cene, il tutto accompagnato dal dolce suono delle onde e da una vista mozzafiato verso il golfo di Locarno. La quiete di questo angolo di lago invita al relax e regala un’autentica atmosfera vacanziera. Poco distante, l’altalena sospesa sull’acqua Swing the World offre un punto perfetto per una foto ricordo immersi nel paesaggio. Durante la stagione estiva, lo Shaka Beach ospita anche alcuni eventi speciali come sessioni di yoga al tramonto e cene a tema, per vivere momenti unici a stretto contatto con la natura. Shaka Beach

Trekking del Sole – un cammino emozionante

Nella soleggiata Valle di Blenio – anche chiamata Valle del Sole che dà il nome al Trekking del Sole – è possibile percorrere interamente o anche solo una parte di un suggestivo itinerario escursionistico di 58,7 km suddiviso in sei tappe: Malvaglia-Quarnei, Quarnei-Capanna Adula, Capanna Adula-Motterascio, Motterascio-Scaletta, Scaletta-Bovarina, Bovarina-Lucomagno. Un’esperienza immersiva che conduce attraverso spettacolari paesaggi alpini, laghetti cristallini e angoli di natura incontaminata. Lungo il percorso, è possibile pernottare nelle accoglienti capanne alpine, che offrono ristoro, calore e un’opportunità unica per vivere la montagna dall’alba al tramonto. Trekking del Sole

In equilibrio sulle acque del lago di Lugano

Sulla spiaggia del parco pubblico di Agno è possibile cimentarsi con lo stand up paddle: una tavola di origine hawaiiana che permette di spostarsi comodamente sul lago, stando in piedi o remando. La Lake Academy fornisce tutta l’attrezzatura necessaria e le nozioni di base per praticare lo stand up paddle, una disciplina che, con un buon senso dell’equilibrio e l’aiuto degli istruttori, può essere appresa facilmente. Oltre al paddle è possibile utilizzare la Mega Board & Slide, una grande piattaforma galleggiante con scivolo. Per i più piccoli ogni mercoledì pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 si svolge la Fun Lake, attività ricreativa dove i bambini possono divertirsi in acqua in sicurezza sempre seguiti da persone esperte. Lake Academy Stand Up Paddle

Medaglia d’argento ai Mondiali del Merlot 2025 per la Cantina Cavallini

La Cantina Cavallini della Valle di Muggio si è recentemente aggiudicata la medaglia d’argento al concorso internazionale “Mondiali di Merlot 2025” con il suo vino biologico Ticino DOC Pedrinate 2021: un importante riconoscimento che valorizza l’impegno e la qualità di questa realtà ticinese. Situata a Cabbio, nel Mendrisiotto, l’azienda si occupa di tutta la filiera produttiva: dalla coltivazione delle uve, all’imbottigliamento, sino alla vendita diretta. La Cantina Cavallini apre le sue porte ai visitatori, offrendo la possibilità di partecipare a visite guidate e degustazioni di vini e formaggini tipici della Valle di Muggio, a 20 franchi per persona. Oltre alla cantina, è possibile visitare il vigneto ad alta biodiversità di Morbio, un esempio virtuoso di viticoltura sostenibile. Per un’esperienza ancora più immersiva, si può soggiornare presso l’agriturismo il Roccolo di Morbio o sostare con il camper direttamente nei pressi del vigneto (massimo 6 metri di lunghezza). Cantina Cavallini

Gli eventi da non perdere per gli amanti della musica

Dal 10 al 27 luglio 2025, la città di Lugano si anima con 17 giorni di concerti, spettacoli teatrali, incontri, performance artistiche, attività per famiglie, mercatini e una variegata offerta gastronomica. L’evento principale, Estival Jazz, si terrà dal 10 al 12 luglio, con la partecipazione di artisti di fama internazionale come Jack Savoretti, che presenterà il suo nuovo album “Miss Italia” il 12 luglio in Piazza della Riforma. Mentre dopo il successo dell’edizione invernale a St.Moritz, il SunIce festival torna sulle rive di Ascona dal 18 al 20 settembre 2025. Questo evento promette di combinare il meglio della musica techno con l’atmosfera mediterranea del Ticino.

LongLake Festival, Lugano SunIce Festival

Il Ticino risuona di musica classica e lirica nel mese di luglio

Dal 18 al 31 luglio si terrà il festival Ticino Musica, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e l’opera lirica. Durante l’evento sarà possibile partecipare a masterclass (su iscrizione), assistere a concerti e incontrare artisti e professionisti del settore. Il festival ospiterà giovani talenti e maestri di fama internazionale, creando un vivace scambio culturale e musicale. Nel corso delle giornate sarà attiva l’Academy presso il Conservatorio della Svizzera italiana, dove il pubblico potrà osservare da vicino lo svolgimento delle lezioni. Con l’acquisto del pass da uditore o diventando membri del Circolo Amici di Ticino Musica, si avrà accesso esclusivo alle Open Class del conservatorio. Il 18 luglio segna anche l’inizio della tournée dell’Opera Studio internazionale “Silvio Varviso”, che quest’anno porterà in scena “Il Campanello” di Gaetano Donizetti. Lo spettacolo sarà rappresentato in diverse località ticinesi, quali Lugano, Locarno, Bellinzona, Sorengo, Novaggio e Magliaso. Ticino Musica Festival

Con Antiqua le serate estive hanno tutto un altro gusto

Cenare in due contesti esclusivi: da una parte un convento con vista panoramica, dall’altra a bordo del lago. Sono le due esperienze “Garden Dining” di Antiqua, una recente proposta che combina gastronomia raffinata e ambientazioni suggestive. Il Convento del Bigorio, fondato nel 1535, ospita Antiqua nei suoi incantevoli giardini. Lo chef propone un menù di cinque portate con ingredienti locali, molti dei quali provenienti dall’orto del convento. Le prossime serate si svolgono dalle 18:00 alle 23:00 nelle seguenti date: 25, 26, 27 e 28 agosto 2025. Sulle rive del Lago di Lugano, Villa Patria ospita nei suoi giardini la seconda proposta. Lo chef Roberto Strazullo offre un menù di cinque portate ispirato ai prodotti locali. Le serate si tengono dalle 18:00 alle 23:00 nelle seguenti date: 9, 10, 11 luglio, 16, 17, 18 luglio, 23, 24 e 25 luglio 2025. In entrambi i casi è possibile praticare yoga oppure aggiungere una degustazione di vini locali. Antiqua Garden Dining

Non perderti la novità: ticinopass estate 2025

Dopo il successo della versione invernale, arriva il ticinopass estivo 2025. Questo nuovo abbonamento permette l’accesso illimitato sino al 31 ottobre 2025 agli impianti di risalita di Airolo Pesciüm, Bosco Gurin, Nara e Carì (con o senza MTB). Oltre a facilitare l’esplorazione del territorio, il pass offre sconti vantaggiosi su attività e attrazioni. Minorenni, studenti e persone over 65 possono acquistare il pass da 89 franchi; per adulti e aziende il costo parte da 149 franchi; sono inoltre previste diverse possibilità anche per le famiglie. Per il trasporto di MTB i prezzi variano leggermente. Ticinopass estate 2025