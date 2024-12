MILANO, LEONCAVALLO, DE CORATO(FDI): «STASERA AL LEONKA ALTRE ACCUSE A CALABRESI MENTRE PROC

D’AMBROSIO SEN. PD LO SCAGIONO’ E SALA LI LODA E GLI DARA’ NUOVA SEDE»

«Questa sera, nella sede del Leoncavallo di via Watteau, andrà in scena il solito teatrino dei violenti abusivi leoncavallini. Non è bastato, infatti, il corteo cittadino di due giorni fa in centro in occasione del 55° anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano. Questa sera si continuerà con far passare il falso storico secondo il quale Pinelli è stato ucciso in Questura dalla Polizia con la complicità del Commissario Luigi Calabresi. Accusa che gli costò la condanna a morte da parte dei terroristi rossi. Un falso, avvalorato surrettiziamente anche dal Sindaco Sala, che nel 2019 in occasione della posa di un cippo a San Siro in ricordo dell’anarchico rivolse le scuse a nome dell’intera città ai suoi familiari. Le parole del Procuratore D’Ambrosio, che fu senatore del Centrosinistra, non lasciano alcuna interpretazione e scagionano Calabresi dall’accusa. In un’intervista del 18 dicembre 2006 a Dino Martirano del Corriere della Sera, D’Ambrosio affermò che “non riconoscere la verità processuale di quella tragedia, con l’intento di cavalcare nuovamente la tesi dell’omicidio volontario, sarebbe stato come uccidere una seconda volta il Commissario”. Nonostante tutto, Sala, continua a “coccolare” e a lodare gli anarchici abusivi schierandosi chiaramente dalla loro parte e definendo il “Leonka” un “valore storico per la città”. A dimostrazione di ciò, il Sindaco e la Giunta, si stanno vergognosamente attivando affinché spostino questo Centro Sociale in una struttura di proprietà comunale. Nel frattempo è in corso il 62° corteo pro-pal, da ottobre 2023 ad oggi, dove i sostenitori di Hamas, insieme ad anarchici e no-global, creeranno i consueti disagi insultando e inveendo nei confronti di Israele del Governo Meloni con il consueto silenzio tombale di tutto il Centrosinistra». Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.