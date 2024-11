Magia natalizia nei musei di Firenze: un viaggio nell’arte

La Città del Giglio si veste di magia e apre le porte dei suoi musei per regalare ai visitatori un’esperienza unica, tra capolavori d’arte, mostre esclusive e attività dedicate a tutta la famiglia

Firenze è una città che incanta cuore e occhi di chiunque la visiti. Durante il periodo natalizio, si veste di magia, luci e tradizioni, accogliendo i visitatori in un’atmosfera unica al mondo. Le vacanze di Natale sono l’occasione perfetta per esplorare i musei e scoprire i tesori artistici che continuano a ispirare il mondo. Dal Museo Galileo al Museo della Moda e del Costume a Palazzo Pitti, è possibile immergersi in un viaggio straordinario tra capolavori senza tempo e attività pensate per tutta la famiglia. Per vivere appieno la magica atmosfera natalizia e raggiungere comodamente i musei, il soggiorno ideale è all’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, una struttura moderna e confortevole sul Lungarno, che propone pacchetti esclusivi per le festività.

Il periodo più atteso dell’anno è finalmente arrivato: il Natale, con la sua inconfondibile atmosfera, si prepara a riscaldare i cuori e ad unire le persone sotto luci scintillanti, tradizioni e meraviglie. Come tutte le altre città italiane anche Firenze, cuore del Rinascimento e gioiello italiano, si prepara a celebrare il periodo di festa con un calendario ricco di eventi e iniziative che trasformano la città in un incantevole scenario di luci, suoni e colori: dal centro storico alle periferie, ogni angolo della città sarà pervaso dall’atmosfera natalizia, regalando momenti indimenticabili a tutti i visitatori. Oltre a passeggiare per le meravigliose vie del centro e respirare tutta la magica atmosfera natalizia fiorentina, organizzare un viaggio nella Città del Giglio durante le vacanze natalizie rappresenta un’occasione imperdibile per assaporare la straordinaria bellezza dei musei che, durante il periodo festivo, offrono ai visitatori una proposta ricca e variegata e con diverse iniziative speciali per tutta la famiglia.

Per tutto il mese di dicembre, il Museo Galileo, organizza divertenti e stimolanti laboratori: in particolare, sabato 21 dicembre a partire dalle 15:00 si terrà una sessione di interessanti e divertenti esperimenti, “Le meraviglie dell’aria e del vuoto” dove i bambini, in compagnia dei genitori, potranno fare diverse esperienze e scoperte riguardanti l’aria che ci circonda, che non si vede e non si sente eppure c’è. Sempre nel weekend di Natale, domenica 22 dicembre, si svolgerà il laboratorio “La magia dei giochi ottici”, attraverso l’uso di strumenti antichi come la camera oscura, la lanterna magica, lo zootropico e il taumatropio, tutti i bambini e i ragazzi scopriranno il fantastico mondo dell’ottica.

Il Museo Galileo, oltre a proporre diversi laboratori, custodisce gelosamente una delle collezioni scientifiche più prestigiose del mondo che conta più di mille strumenti originali: il museo, infatti, conserva gli unici due cannocchiali costruiti da Galileo, grazie ai quali, il genio della scienza, compì le sensazionali scoperte sui corpi celesti che lo resero celebre. Come in un vero e proprio viaggio indietro nel tempo sarà possibile ammirare capolavori come lo strumento topografico, visibile nella sala VI, fu costruito per Cosimo de’ Medici, questo particolare strumento veniva utilizzato per fare rilevamenti topografici e per compiere le triangolazioni necessarie alla redazione di una mappa, la Sfera Armillare, situata nella sala III, fu costruita per volere di Ferdinando I de’ Medici e rappresenta il modello dell’universo con la terra al centro concepito da Tolomeo nel II secolo dopo Cristo, il celebre Orologio Astronomico, realizzato con una cassa ricca di decorazioni e con una cupola traforata sormontata da sfera armillare e tanti altri oggetti dal valore inestimabile. Il Museo Galileo non è solo un tuffo nel passato, ma anche un viaggio emozionante che permette di toccare con mano le scoperte che hanno cambiato il corso dell’umanità.

In un periodo dell’anno in cui si è spesso presi dalla frenesia, visitare un museo è un modo per rallentare e vivere un’esperienza arricchente, un altro museo che merita di essere visitato, è sicuramente quello dedicato al costume e alla moda: dopo quasi 5 anni di chiusura al pubblico, è finalmente visitabile per intero il Museo della Moda e del Costume, situato all’interno della splendida cornice di Palazzo Pitti, rappresenta una delle più importanti istituzioni italiane dedicate alla storia del costume e della moda. Tra abiti sontuosi, accessori, gioielli, costumi storici, la collezione vanta più di 15 mila pezzi ospitati nelle 12 nuove sale espositive. Visitare questo museo permetterà di ammirare il teatrale mantello-kimono creato da Mariano Fortuny per Eleonora Duse, la tunica “flapper” risalente agli anni 20 e firmata Chanel, le lussuose e regali creazioni di Emilio Schubert ma anche i stravaganti vestiti di Patty Pravo realizzati da Gianni Versace negli anni 80, la guaina nera indossata da Madonna e firmata Jean Paul Gaultier e alcuni pezzi della collezione di Gianfranco Ferré per Dior. Visitare questo museo è un’esperienza unica che combina arte, cultura e il fascino senza tempo dell’eleganza dove ogni pezzo racconta una storia incredibile sulla bellezza e la creatività.

I musei di Firenze sono il luogo ideale per trascorrere una giornata all’insegna della conoscenza e della meraviglia durante le vacanze natalizie. Che si sia appassionati di scienza, moda o semplicemente curiosi di scoprire qualcosa di nuovo, i musei offrono un’esperienza indimenticabile. A rendere tutto ancora più speciale ci sono i pacchetti proposti dall’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, perfetti per celebrare al meglio le festività natalizie.

Il Pacchetto “Natale 2024 con pranzo di Natale” comprende: una o più notti, prima colazione a buffet; pranzo di Natale presso il ristorante dell’FH55 Grand Hotel Mediterraneo.

Prezzo in camera doppia, 2 persone, a partire da 454,00 Euro

Il Pacchetto “Capodanno con Cenone del 31 dicembre” include: soggiorno minimo di 2 notti, prima colazione a buffet; cenone di Capodanno del 31 dicembre presso il ristorante dell’hotel (il veglione del 31 dicembre sarà impreziosito da musica dal vivo); omaggio di benvenuto in camera all’arrivo.

Menù del Cenone del 31 dicembre

Prezzo in camera doppia, 2 persone, a partire da 1.130,00 Euro