Cene aziendali di Natale: un’occasione per brindare ai successi dell’anno

Un’opportunità per rafforzare i legami, celebrare i risultati e costruire un futuro di traguardi insieme

Il momento più atteso dell’anno è finalmente arrivato: il Natale è alle porte e con esso anche la magica atmosfera che invade le città. Il periodo natalizio oltre a rallegrare gli animi è l’occasione perfetta per riunirsi a festeggiare con amici e parenti e organizzare cene con i colleghi di lavoro. Diverse società, infatti, organizzano cene aziendali per brindare insieme dei successi ottenuti durante l’anno e per creare maggiore coesione nei gruppi di lavoro: per sorprendere e rendere unica e speciale una serata tra colleghi, l’ FH55 Grand Hotel Palatino a Roma e l’ FH55 Grand Hotel Mediterraneo a Firenze propongono cene all’insegna dell’eleganza e del buon gusto, con diverse opzioni che accontentano tutti i gusti.

Con l’arrivo di dicembre, le città si vestono di luci scintillanti, e l’aria si carica di profumi di festa che riempiono di gioia ogni angolo. Il Natale non è solo una festa, ma un’opportunità per rallentare e riflettere su ciò che davvero conta: non sono i regali a fare la magia, ma i gesti di amore, gentilezza e solidarietà che arricchiscono le nostre vite. In un mondo frenetico, dove spesso ci dimentichiamo di fermarci, il Natale è un’occasione unica per ritrovarsi. È il periodo ideale per celebrare non solo la famiglia, ma anche i colleghi e collaboratori, creando un senso di coesione che va oltre il lavoro quotidiano. Condividere una cena, scambiarsi auguri sinceri, costruire insieme nuovi ricordi è ciò che rende speciale il Natale tra colleghi: un momento per rafforzare i legami, per crescere insieme come squadra e per ricordare che la vera magia sta nella condivisione e nella comunità.

A Roma, nel cuore del centro storico e, più precisamente nel Rione Monti, sorge l’FH55 Grand Hotel Palatino, la location perfetta dove organizzare una cena aziendale: la cena si terrà in una delle tre eleganti sale interne, Le Spighe, Le Erbe e Il Giardino che, impreziosite da decorazioni natalizie, creano l’ambiente ideale per vivere una serata all’insegna del buon gusto, della convivialità e del calore delle feste.

Ad organizzare cene aziendali di altissimo livello c’è anche l’FH55 Grand Hotel Mediteranneo a Firenze, situato sul Lungarno del Tempio, è una struttura moderna e confortevole. La serata potrà essere organizzata in una delle tre raffinate sale, Arno, Taverna e Fiesole, che con un arredamento moderno, arricchito dai tradizionali addobbi natalizi, garantiranno una serata di festa in un’atmosfera unica e suggestiva.

Le aziende organizzatrici potranno scegliere, in entrambi i casi, tra due opzioni per la cena: una composta da 4 portate, antipasto, primo, secondo, contorno e dessert e la seconda di 5 portate che comprende, in più, un’Amouse Bouche e 2 primi piatti invece di uno, il tutto accompagnato da vini di altissima qualità.

Per rendere la cena perfetta ed unica, gli hotel propongono la personalizzazione del menù stampato con logo dell’azienda per ogni commensale. Inoltre per rendere ancora più su misura la cena aziendale è possibile scegliere tra una serie di servizi come:

Aperitivo Basic composto da snack assortiti, Prosecco Doc e acque minerali;

Aperitivo Plus composto da Dry snacks assortiti, 3 differenti finger food, Prosecco Doc e acque minerali;

Carrello dei liquori da meditazione: una degustazione di liquori e distillati da aggiungere alla fine della cena;

Due tipologie superiori di abbinamento enologico: 2 tipi di vini Bio in abbinamento durante la cena e vino da dessert;

Possibilità di scegliere la torta con logo personalizzato, incluso nel prezzo, in sostituzione del dolce monoporzione;

Foto ricordo di gruppo durante la cena. Il servizio è in omaggio per un minimo di 50 persone;

Intrattenimento musicale dal vivo durante la cena con costo SIAE offerto dal gruppo FH55 Hotels. In alternativa sarà proposta una compilation di temi natalizi in filodiffusione.

Qualunque sia la scelta del servizio, la cena di Natale all’FH55 Grand Hotel Palatino e all’FH55 Grand Hotel Mediterraneo offrirà un’esperienza indimenticabile, dove allegria, eleganza e ottimo cibo si uniscono per creare una serata speciale. Che si tratti di Roma o Firenze, entrambe le strutture rappresentano la location ideale per organizzare un evento in grande stile, capace di lasciare un ricordo indelebile nei cuori e negli occhi di tutti i dipendenti e collaboratori.