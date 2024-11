ANGELO FAMAO – “T’ARRICUORD AMO”

DOPO UN TOUR IN TUTTA ITALIA TORNA IL FENOMENO DEL WEB CON UN NUOVO BRANO EMOZIONANTE

Dopo un’estate memorabile, segnata dal successo di un tour che ha attraversato tutta Italia, Angelo Famao è pronto a tornare sulla scena musicale con un nuovo singolo, “T’arricuor Amo”, un brano che promette di conquistare il cuore degli ascoltatori. Il brano rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore, da sempre capace di raccontare le emozioni con autenticità e intensità. Il brano è accompagnato dall’emozionante videoclip per la regia di Graziano Piazza. Con “T’arricuord Amo”, Angelo Famao ci accompagna in un viaggio nei ricordi di un amore finito, che però continua a vivere attraverso emozioni indelebili e immagini che riaffiorano nel presente.

“Questo brano è un inno a quegli amori che non ci lasciano mai veramente,” ha dichiarato Famao. “Ognuno di noi, in fondo, custodisce nel cuore un amore che, anche se finito, continua a vivere silenziosamente, soprattutto se ha fatto male, tanto male.” La canzone si distingue per l’uso del dialetto, che conferisce al brano una calda intimità e per una melodia che cresce progressivamente fino a culminare in un ritornello esplosivo ed emozionante.

Ascolta il brano: https://bfan.link/t-arricuord-amo

Dopo il grande successo del tour estivo, Angelo Famao è tornato in studio con energia e ispirazione rinnovate. La produzione di “T’arricuord Amo”, confezionata da Mario Parise, è stata attentamente curata per mettere in risalto la sensibilità dell’artista, creando un’esperienza musicale che tocca profondamente chi l’ascolta. Il brano è stato scritto da Angelo con Luca Napolitano (Amici 8) sotto le edizioni Joseba Label.

CREDITS

Autori e compositori: Angelo Famao, Luca Napolitano

Producer: Mario Parise

Rec e mix: BLUEMUSIC Record di Catania

Distribuzione: AF PRODUCTION

Edizioni: Joseba Label

Booking & Management: AF PRODUCTION – Caracillo Spettacoli

Mix e Mastering: Gigi Barocco presso Studio 104, Milano

Biografia

Angelo Famao è un fenomeno musicale che ha conquistato milioni di fan senza il supporto di grandi produttori o media tradizionali. Negli ultimi 5 anni ha tenuto oltre 500 concerti, coinvolgendo generazioni intere, dai giovani ai nonni. Su YouTube, il suo brano “Tu Si a Fine do Munno” ha superato i 115 milioni di visualizzazioni, che dall’uscita nel 2018 è rimasta nei primi 40 brani italiani più visualizzati d’Italia, mentre “Se mi dai il cuore” ha superato i 20 milioni. Su Spotify conta oltre 500.000 ascoltatori mensili, e la sua presenza sui social è altrettanto impressionante: quasi 400.000 follower su Instagram e quasi 500.000 su TikTok. Oltre a questi numeri straordinari, Angelo Famao è già disco d’oro e disco di platino, un riconoscimento del suo impatto crescente nell’industria musicale. Angelo Famao è un artista inarrestabile, in continua ascesa, che sta scrivendo la storia della musica popolare.

