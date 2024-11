Aeroporto di Frosinone, il Presidente del Consiglio Provinciale partecipa in Regione ad una riunione operativa

Si è svolto a Roma un incontro di grande rilevanza per il futuro dell’aeroporto di Frosinone, a cui ha preso parte anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, insieme al Presidente di Aparf , e ai tecnici della Regione. Un’ occasione per fare il punto sulle prospettive di sviluppo dell’infrastruttura e sul suo impatto positivo per il territorio.

Nel corso dell’incontro, il Presidente del Consiglio Provinciale ha sottolineato l’importanza strategica dell’aeroporto per il capoluogo e per l’intera provincia, ribadendo come questa infrastruttura possa rappresentare una risorsa fondamentale per la crescita economica, turistica e occupazionale della zona. “L’aeroporto di Frosinone è un progetto ambizioso che può contribuire in maniera decisiva alla modernizzazione e al rafforzamento del nostro territorio – ha dichiarato il Quadrini –. Siamo convinti che il suo sviluppo sarà un volano per attrarre investimenti e favorire il collegamento con importanti hub nazionali e internazionali. Insieme ai tecnici della Regione Lazio ci siamo riuniti in maniera operativa per analizzare l’intero progetto.”

Il Presidente ha anche colto l’occasione per ringraziare i membri dell’associazione Aparf che, con grande impegno, stanno lavorando per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla valenza strategica del progetto. “La nostra provincia – continua – ha bisogno di investimenti concreti nelle infrastrutture per rimanere competitiva. L’aeroporto civile di Frosinone, con i collegamenti rapidi all’autostrada di Ferentino e alla superstrada Ferentino-Frosinone-Sora, può davvero fare la differenza permettendo al nostro territorio di diventare un hub di riferimento per la mobilità e lo sviluppo economico. Credo tanto in questo progetto che io personalmente ho ripreso in mano e rispolverato da quello che aveva la Provincia di Frosinone. Continuiamo ad andare avanti, con il massimo impegno da parte di tutti. Io continuerò a sostenere questo progetto mettendo a disposizione tutte le mie competenze e capacità personali, politiche e tecniche. Ringrazio l’Associazione Aparf, il suo Presidente, Tiziano Schiappa, e i suoi referenti per l’impegno profuso e per aver creduto nelle potenzialità di Frosinone e del suo aeroporto. Ringrazio anche la Regione Lazio per la sensibilità e la disponibilità dimostrata. Il nostro territorio merita progetti ambiziosi che guardino al futuro e, grazie a questo piano, siamo sulla strada giusta per concretizzare un’infrastruttura che porterà benefici non solo alla nostra città, ma all’intero Basso Lazio.”