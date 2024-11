MILANO, DE CORATO(FDI): «STANOTTE NELLA BANLIEUE PARIGINA DEL CORVETTO ATTIMI DI TERRORE

LI SERVONO I MILITARI CHE C’ERANO CON CDX E UN DECRETO STILE CAIVANO»

«Questa notte, nella banlieue parigina del quartiere Corvetto, è successo di tutto: Attacchi alle Forze dell’Ordine da parte di centinaia di ragazzi in piena notte che oltre a sparare fuochi d’artificio (e dagli audio sembrerebbe anche qualche colpo di arma da fuoco) e bruciato vari oggetti in strada, hanno inoltre assalito e completamente distrutto, senza motivo, l’autobus numero 847 (di cui allego le immagini) costringendo l’autista, intimorito e spaventato, a scappare onde evitare di pagare gravi conseguenze! Situazioni simili a questa, da quando governa il Centrosinistra a Palazzo Marino, siamo purtroppo abituati a vederle e subirle. Spesso, inoltre, vengono oltre che distrutti mezzi pubblici anche aggrediti e picchiati dei poveri innocenti lavoratori, in questo caso autisti del trasporto pubblico locale. Ormai le periferie della città sono completamente in mano agli arabi che le hanno trasformate come quelle francesi, in particolare parigine e il Comune di Milano continua a non fare nulla per la sicurezza di Milano. Con le Giunte di Centrodestra, anche al Corvetto, c’erano i militari poi tolti da Pisapia. Occorre ripristinarli al più presto. Serve, inoltre, un decreto stile quello di Caivano, ovvero una misura atta a tutelare il decoro di questa particolare periferia, garantendo così anche sicurezza urbana».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione parlamentare sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.

video, alcune immagini della guerriglia della scorsa notte al Corvetto:

