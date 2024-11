RICORSO ASS. VITTIME DEL TERRORISMO, DE CORATO (FDI): «PIENO SOSTEGNO CONTRO ANNULLAMENTO CONDANNA TERRORISTA CHE NON HA SCONTATO PENA»

«Trovo giusto e doveroso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo da parte dell’Associazione vittime del terrorismo. Trovo davvero assurdo che un terrorista, come lo è stato Ventura che nel maggio 1977 a Milano partecipò moralmente all’omicidio del vicebrigadiere Custra, debba essere lasciato libero, senza alcuna conseguenza giudiziaria, e la precedente pena sia stata estinta per “decorso del tempo”. Come già ho ribadito due giorni fa è stato un brutto segnale da parte di Procura generale e Corte d’Assise d’appello di Milano ed oggi, più che mai, mi schiero al fianco dell’Associazione presieduta dalla dottoressa Emanuela Piantadosi».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.