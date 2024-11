Natale e Capodanno a Roma: tutta la magia della Lapponia al riparo dal gelo

Dalle fredde terre della Lapponia a Roma, torna la magia del Natale con gli spettacoli e le attrazioni di “Christmas World” e le meravigliose installazioni luminose di “Trame di Luce 2024” che illuminano l’Orto Botanico di Roma.

Dalle fredde e lontane terre della Lapponia fino a Roma per vivere tutta la magia del Natale in un clima mite e altrettanto magico. Anche quest’anno l’amatissimo mondo di Babbo Natale torna a Roma con “Christmas World”, la manifestazione che permette di viaggiare in giro per il mondo, offrendo performance, spettacoli e attrazioni natalizie ispirate alle tradizioni europee e alla Lapponia. Inoltre per gli amanti della luce e dell’arte, l’Orto Botanico ospita “Trame di Luce 2024”, un viaggio multi-sensoriale creato da artisti italiani e internazionali. Un’esperienza da chiudere in bellezza, soggiornando all’FH55 Grand Hotel Palatino e approfittando delle offerte di “Natale e Capodanno 2024 a Roma”.

La Lapponia è una delle mete più ambite degli ultimi anni, specialmente nel periodo invernale quando in tanti sognano la neve, le sculture di ghiaccio, le renne e la casa di Santa Claus. Tuttavia, ciò che frena anche i viaggiatori più audaci sono la distanza, le temperature gelide e le piogge frequenti. Per chi non vuole rinunciare però a quell’atmosfera natalizia unica nel suo genere, c’è però un’alternativa altrettanto affascinante e decisamente più mite: torna a Roma una nuova edizione di Christmas World, l’attesa manifestazione natalizia che offre un viaggio straordinario tra performance dal vivo, parate, musical, pattinaggio sul ghiaccio e città natalizie di tutto il mondo.

Dopo il successo degli scorsi anni, questa nuova edizione, in programma dal 3 dicembre all’8 gennaio 2025 a Villa Borghese, si arricchisce con 10 nuove attrazioni e la presenza di oltre 300 artisti internazionali. Sarà possibile vivere tutta la magia del Natale in 60.000 mq addobbati a festa con attrazioni tematiche e alcune città del mondo ricreate in veste natalizia, tra cui Londra, Tokyo, New York e Berlino: ciascuna di esse sarà caratterizzata dai monumenti più iconici e dal proprio distretto gastronomico. Tra queste, anche una delle protagoniste indiscusse della manifestazione che sarà la Lapponia, la terra di Babbo Natale.

Da non perdere gli spettacoli folkloristici, la Città delle Luci, la Casa di Babbo Natale, il grande Presepe, le giostre a tema e la straordinaria pista di pattinaggio. Se la città del Natale che ricorda le lontane terre finlandesi non dovesse bastare, ecco che Roma ospita un altro attesissimo evento che richiama alla mente, in chiave tecnologica, gli emozionanti cieli invernali del nord Europa con l’aurora boreale: a fare alzare gli occhi in su e ad emozionare i visitatori saranno però dei giochi e delle installazioni grazie a Trame di Luce 2024, l’emozionante viaggio multi-sensoriale che illumina l’Orto Botanico, mettendo in relazione luce, arte e musica. Uno spettacolo artificiale ricreato però in uno dei musei all’aria aperta più iconici della Capitale: dal 30 novembre al 6 gennaio, l’Orto Botanico ospita nuovamente le opere di artisti internazionali che, ispirati dal tema “Il Natale ha una nuova luce”, creeranno un mondo magico dove i visitatori potranno immergersi totalmente e scattare selfie d’autore indimenticabili con amici e familiari.

Dalle gelide terre del nord Europa alle temperature mitigate di Roma, la città eterna offre tantissime opportunità ai visitatori di tutto il mondo: qui storia, arte e sacralità si fondano in un unico meraviglioso museo a cielo aperto che promette una magica atmosfera e sapori dal gusto unico. Un viaggio tra le meraviglie natalizie che non può che partire dall’FH55 Grand Hotel Palatino: l’hotel, inserito nella top 10 dei Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2023, ha pensato ad offerte speciali per Natale e Capodanno 2024 per gli ospiti che desiderano trascorrere delle feste indimenticabili.

Il Pacchetto “Natale 2024 con pranzo di Natale” comprende: una o più notti, prima colazione a buffet;pranzo di Natale presso il ristorante Le Spighe dell’FH55 Grand Hotel Palatino.

Menu del pranzo di Natale 2024:

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Macaron Salato alla Curcuma con Spuma di Patate Rosse e Pecorino Crosta Nera

Angus Affumicato “Selezione Bernardini” marinato con Pompelmo rosa

Misticanza Orientale e Mousse di Formaggio Caprino

Spaghettone Pastificio “Mancini”, Crema e Cuore di Carciofi e crumble salato alle olive

Panciotti Finferli e Fontina D.O.P. , Lardo di Colonnata I.G.P. e Pomodorini Confit

Carrè di Maialino Nero, cotto a bassa temperatura, speziato con Hummus di Lenticchie e Patate

Crème Brulée con arancia rossa e Nocciola Piemontese I.G.P.

Panettone e Pandoro Artigianali accompagnati da crema chantilly

Frutta secca della Tradizione



Acqua minerale naturale e frizzante

Caffè espressoVini in abbinamento a cura del nostro sommelier:

Il Calice di Benvenuto con Spumante Cuvée Brut ‘’Master C.27’’ Casa Sant’ Orsola, Az. Fratelli Martini Secondo Luigi

Rosso di Montalcino D.O.C., Azienda Bio Col d’Orcia

Prezzo in camera doppia, 2 persone, a partire da 479,00 Euro a notte

Il Pacchetto “Capodanno con Cenone del 31 dicembre” include: minimo due notti, prima colazione giornaliera a buffet; cenone di Capodanno del 31 dicembre presso il ristorante Le Spighe dell’FH55 Grand Hotel Palatino (il veglione del 31 dicembre sarà impreziosito da musica dal vivo); omaggio di benvenuto in camera all’arrivo.

Menu del Cenone del 31 dicembre

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Bignè Salato alle erbe, Topinambur, Robiola e Crema di Castagne

Sformato di Patate Fondenti del Viterbese, Foie Gras della Dordogna e Crema di Spinacino Fresco Locale

Ravioli con Scampi Porcupine ed erba Cipollina, Pesto di Pomodorini e Burrata d’Andria I.G.P.

Maccheroncelli all’uovo con Ragù di Anatra al coltello, Castelmagno D.O.P. e Cesanese del Piglio D.O.C.G.

Filetto di Manzo Razza Piemontese, Patate soffici, Cardoncelli e salsa Chimichurri

Millefoglie Caramellata alle Nocciole, Mousse di Ricotta Dolce, Crema di Cachi e Spugna al cioccolato

Pandoro e Panettone Artigianali con creme calde

Frutta Secca a Guscio ed Uva Bianca ben augurale

Cotechino, Zampone e Lenticchie della tradizione

Acqua minerale naturale e frizzante

Caffè espresso



Vini in abbinamento a cura del nostro sommelier:

Il Calice di Benvenuto con Spumante Cuvée Brut ‘’Master C.27’’ Casa Sant’ Orsola, Az. Fratelli Martini Secondo Luigi

Chianti Rufina Riserva “Nipozzano” D.O.C.G., Az. Agr. Frescobaldi

Franciacorta Berlucchi 61 D.O.C.G., Az. Agr. Berlucchi

Prezzo in camera doppia, 2 persone, a partire da Euro 1.285,00 due notti