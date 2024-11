Pinerolo ospita il XL Convivio Scientifico della Società Italiana di Studi Araldici: un incontro tra storia, nobiltà e ricerca

Domenica 10 novembre 2024, la città di Pinerolo diventerà il cuore pulsante della cultura araldica italiana grazie al prestigioso XL Convivio Scientifico, organizzato dalla Società Italiana di Studi Araldici (S.I.S.A) in collaborazione con il Collegio Araldico Romano. Questo appuntamento imperdibile riunirà esperti, studiosi e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero, tutti accomunati dall’amore per l’araldica, la genealogia e le scienze ausiliarie della storia.

Un ponte tra passato e presente

La S.I.S.A, fondata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere gli studi storico-araldici, è un punto di riferimento per chi intende esplorare e approfondire il ruolo dell’araldica nelle scienze umane. Ma il Convivio non è solo una celebrazione del passato: sarà anche un’occasione per discutere delle ultime ricerche, delle sfide moderne nel campo degli studi storici e delle potenzialità offerte dalla collaborazione interdisciplinare.

Tra gli obiettivi della S.I.S.A vi è quello di fornire agli studiosi strumenti e risorse utili per le loro ricerche, rafforzando il legame tra la storia e le altre discipline umanistiche. Il Convivio sarà quindi non solo un incontro di menti, ma un vero e proprio laboratorio culturale, dove le ricerche storiche e genealogiche si intrecceranno con la contemporaneità.

Il Collegio Araldico Romano: un’istituzione dalla lunga tradizione

Fondato nel lontano 1853 come Istituto Araldico Romano, il Collegio Araldico è un’istituzione che vanta oltre 170 anni di storia. Dal 1858, anno in cui fu ufficialmente riconosciuto con Decreto della S. Congregazione degli Studi, il Collegio ha saputo mantenere una missione scientifica e sociale, promuovendo gli studi araldico-genealogici e offrendo un contributo insostituibile alla conoscenza delle famiglie nobili italiane e del loro patrimonio storico.

A testimonianza della sua importanza, il Collegio Araldico è responsabile della pubblicazione della prestigiosa Rivista del Collegio Araldico e del celebre Libro d’Oro della Nobiltà Italiana. Queste opere rappresentano una pietra miliare per gli studiosi del settore e continuano a essere una risorsa insostituibile per chi vuole esplorare la storia e le tradizioni della nobiltà italiana.

Un evento esclusivo per gli amanti della storia e dell’araldica

Il XL Convivio Scientifico non sarà solo un’occasione per ascoltare conferenze e presentazioni: sarà un momento di confronto tra studiosi di altissimo livello, pronti a condividere le loro scoperte, le loro metodologie e le loro prospettive innovative. Tra dibattiti, tavole rotonde e momenti di socializzazione, i partecipanti avranno l’opportunità di stringere nuove collaborazioni e di creare reti di contatti con altri esperti del settore.

Questo evento rappresenta anche una rara opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’araldica e della genealogia, discipline che raccontano non solo la storia di famiglie e casati nobiliari, ma che sono anche lo specchio della società e delle sue evoluzioni nel corso dei secoli.