POGGIO NATIVO: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER EVASIONE

La Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Farfa ha arrestato in flagranza di reato un trentacinquenne, di nazionalità straniera, per il reato di evasione.

Il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato eseguito durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio, nel corso del quale l’uomo è stato notato mentre passeggiava per le strade del Comune di Poggio Nativo.

Dai successivi accertamenti è emerso che lo stesso era in realtà sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, disposta a suo carico dall’Autorità Giudiziaria al termine di un lungo iter processuale, in alternativa alla custodia in carcere.

In palese violazione delle prescrizioni impostegli, egli si era quindi allontanato dalla sua abitazione senza giustificato motivo o comunque privo di una preventiva autorizzazione.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e ricondotto presso la sua abitazione, dove è stato nuovamente sottoposto alla detenzione domiciliare.

Dovrà ora rispondere innanzi all’Autorità Giudiziaria di Rieti anche del reato di evasione.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.