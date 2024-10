Miglioramento delle Strade del Territorio: Impegno della Provincia di Frosinone. Presente Gianluca Quadrini

Su delega del Presidente Luca Di Stefano, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato questa mattina al convegno “Buone Prassi per un miglioramento delle strade del territorio”, tenutosi presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Frosinone. All’evento hanno preso parte il Presidente del CNA di Frosinone, Loreto Pantano, il Presidente della Camera di

Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, e numerosi esperti del settore.Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto su come migliorare la rete stradale locale attraverso l’adozione di pratiche innovative e sostenibili. “La sicurezza delle nostre strade è una priorità assoluta”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. “Su delega del Presidente Di Stefano la Provincia di Frosinone si sta impegnando tanto per il miglioramento delle strade. È fondamentale che lavoriamo insieme per garantire infrastrutture che rispondano alle esigenze dei cittadini e delle imprese. L’impegno della Provincia di Frosinone è forte e concreto: stiamo investendo risorse e competenze per rendere le strade più sicure e accessibili.”



Quadrini ha inoltre evidenziato la necessità di una collaborazione tra enti pubblici e privati: “La CNA ha approvato un manifesto nel quale suggerisce i modi comportamentali quando si va a fare manutenzione sulle strade focalizzando i problemi principali sulle strade e sulle manutenzioni. Non solo un report ma anche delle soluzioni concrete. A loro e a tutti gli ordini professioni un grazie dalla Provincia di Frosinone. La condivisione delle buone prassi è essenziale. Solo unendo le forze possiamo affrontare le sfide che ci attendono e migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. Un gtazie di cuore ai Presidenti Acampora e Pantano ed alla loro sensibilità dimostrata sull’argomento perchè stanno mettendo a terra progetti validi di sviluppo.”