Daniele Mioni eletto componente del Consiglio Regionale dell’ANCI

Vallepietra, Una nomina importante e di grande valore, che darà voce al territorio

Martedì scorso (22 ottobre), durante l’Assemblea dell’Associazione Anci Lazio, tenutasi presso il complesso museale di San Salvatore in Lauro, a Roma, il Sindaco di Vallepietra Daniele Mioni è stato eletto componente del Consiglio Regionale Anci. Le votazioni del Congresso Anci Lazio, sono un appuntamento importante per cittadini e amministratori locali, che hanno premiato le figure di riferimento nella Regione Lazio. Quella di Daniele Mioni è una nomina molto importante considerando che Vallepietra rappresenta un Comune di montagna, e dunque la voce del Sindaco Mioni rappresenta un valido riferimento per le problematiche dei piccoli comuni di montagna. Vallepietra fa parte del Parco Naturale dei Monti Simbruini, l’area verde più grande del Lazio, ed anche per questo la nomina di Mioni ha una maggiore importanza, a lui sono stati espressi gli auguri dei Sindaci del Parco e del commissario dell’Ente Alberto Foppoli: “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al sindaco di Vallepietra Daniele Mioni entrato a far parte del Comitato regionale, un valido riferimento ma soprattutto garanzia ed operatività”. “Il lavoro che si sta facendo –ha commentato il Sindaco Daniele Mioni- e le soluzioni che siamo riusciti a mettere in campo in pochissimo tempo (situazione santuario), non sono passate inosservate ai vertici regionali e sono valse a Vallepietra un posto nel consiglio di ANCI Lazio, nonostante la nostra amministrazione sia in carica da meno di 5 mesi. Riconoscimenti di cui tutta Vallepietra deve essere fiera, perchè inizia a sedersi su tavoli regionali e a proporre le sue idee direttamente a chi le leggi le fa. Si continua a lavorare tutti i giorni con sempre più responsabilità ma sempre più voglia di fare bene”.