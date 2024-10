Relazioni internazionali – Anci e Associazione parlamentare Amici della Cina firmano protocollo per favorire cooperazione

Sviluppare un sistema di collaborazione per valorizzare ed accrescere l’azione di cooperazione internazionale tramite gemellaggi e scambi tra Comuni italiani e cinesi, al fine di facilitare la collaborazione economica e istituzionale e la costruzione di relazioni stabili e la promozione del dialogo interculturale. E’ questo l’obiettivo principale del protocollo d’intesa siglato oggi alla Camera tra Anci e Associazione parlamentare ‘Amici della Cina’, rappresentate dai presidenti Roberto Pella e Vinicio Peluffo.

L’accordo è stato sottoscritto a margine del convegno “Nel 700° anniversario della morte di Marco Polo, l’importanza degli scambi culturali nelle relazioni tra Italia e Cina”,organizzato nella Sala della Regina di Montecitorio alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana.

“Avviare per la prima volta una collaborazione stabile tra l’Anci e l’associazione dei parlamentari ‘Amici della Cina’ – ha dichiarato il presidente dell’Anci Roberto Pelle –permetterà di promuovere nuove iniziative, rafforzare e sostenere i gemellaggi tra città italiane e città cinesi, favorire la realizzazione di appuntamenti nazionali di scambio tra le esperienze territoriali più significative”.

Secondo Pella “la strada giusta per rafforzare la tradizione dell’antica amicizia tra Cina e Italia non può non ripartire dalle città e dalle loro relazioni e scambi culturali. Le città – ha aggiunto – sono storicamente impegnate in attività di gemellaggio con le città della Cina, accordi che riguardano una vasta gamma di settori, come l’economia, il turismo, la cultura e l’educazione”.

“Ringrazio il presidente Peluffo per aver dato seguito a questo importante accordo, così come un grazie va al presidente della Camera Lorenzo Fontana per aver ospitato l’organizzazione di questa giornata, ennesima dimostrazione di attenzione verso le iniziative dei Comuni in un settore strategico come quello della cooperazione internazionale a cui Anci tiene molto”.