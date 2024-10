Inaugurazione in Provincia di Frosinone dell’anno scolastico 24-25 all’Istituto Paritario Bonifacio VIII di Anagni

Presenti in provincia di Frosinone le massime autorità locali e regionali. Gianluca Quadrini per la Provincia.

Si è tenuta oggi, ad Anagni, la cerimonia inaugurale dell’anno scolastico 2024/2025 presso l’Istituto Paritario Bonifacio VIII di Anagni. L’evento, risultato protagonista per tutta la Provincia di Frosinone, di altissimo profilo, ha visto la partecipazione di importanti personalità istituzionali e del mondo accademico, tra cui il Magnifico Rettore Prof. Ing. Marco Dell’Isola, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, on.le dott. Antonello Aurigemma, l’Onorevole Daniele Maura e il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’istruzione anche quella delle scuole Paritarie come pilastro fondamentale per il futuro della comunità e per la formazione dei giovani cittadini. “Partecipare all’inaugurazione di un anno scolastico per tutta la Provincia in unaa scuola Paritaria è per me motivo di grande orgoglio. Gli Istituti Paritari hanno un ruolo cruciale nella preparazione delle future generazioni, e la qualità educativa che offre è un valore per l’intero territorio.

Bisogna creare delle condizioni di istruzione per tutti, dando anche a tutti la possibilità di iscriversi a scuola private di qualità. Siamo qui oggi per ribadire il nostro impegno a sostenere il sistema scolastico e a garantire che tutti gli studenti abbiano le opportunità che meritano per crescere e realizzare i propri sogni”, ha dichiarato il Presidente.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Preside Prof.ssa Anna Marsili e al Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Arganelli, per la loro costante dedizione e il loro impegno nella gestione dell’Istituto Bonifacio VIII, un esempio di eccellenza nel panorama educativo provinciale, regionale e Nazionale e la presenza del Presidente Aurigemma qualifica l’iniziativa e la Provincia di Frosinone.

“La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma un punto di riferimento per la comunità”, ha proseguito il Presidente. “Eventi come questo ci ricordano che l’educazione dei giovani è una priorità che va sostenuta con ogni mezzo possibile. Grazie al lavoro di dirigenti come la Preside Morsilli e il Prof. Arganelli, possiamo guardare con fiducia al futuro”.

La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione sull’importanza dell’istruzione e ha ribadito l’impegno delle istituzioni a favore della scuola e della formazione dei giovani. L’inaugurazione del nuovo anno scolastico presso l’Istituto Paritario Bonifacio VIII di Anagni si configura così non solo come un appuntamento formale, ma come un segnale concreto di vicinanza tra il mondo scolastico e le istituzioni del territorio, a beneficio dei cittadini di domani.