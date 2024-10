MILANO, SICUREZZA, DE CORATO(FDI): «OPERAZIONI INTERFORZE IMPORTANTI

ANCHE P.L. ROZZANO HA COLLABORATO DI RECENTE. SOLO VIGILI MILANESI ASSENTI»

«Soprattutto negli ultimi mesi ho notato, e li ringrazio molto, l’importante attività che Carabinieri e Polizia di Stato stanno svolgendo sul territorio milanese e dell’hinterland e oggi, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, lo ha certificato. Queste attività, dell’Arma e della Polizia, diventano fondamentali e sopperiscono all’assenza dei vigili in tutta la città. Ringrazio particolarmente, inoltre, il Sindaco di Rozzano Gianni Ferretti che ha sempre collaborato (non solo di recente) con le Forze dell’Ordine mettendo anche a disposizione diversi uomini della Polizia Locale rozzanese durante alcune operazioni estive di interforze ad “alto impatto”. Purtroppo, solo la Polizia Locale di piazza Beccaria su precisa indicazione del Centrosinistra milanese che governa la città, è zero dal punto di vista del contrasto alle attività illecite e criminali».Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco della città nelle Giunte di Centrodestra,Riccardo De Corato.