Grande successo per la seconda esibizione di motocross a Roccasecca

Domenica 13 ottobre 2024, Roccasecca ha ospitato con entusiasmo la seconda esibizione di motocross, un evento che ha visto la partecipazione di ben 140 rider provenienti da tutta la regione. La manifestazione ha attirato un pubblico numerosissimo, con spettatori di tutte le età, tra cui tanti genitori, ragazzi e appassionati di motocross che hanno riempito l’area destinata all’evento, rendendola vibrante di adrenalina e passione sportiva.



I rider, divisi in diverse categorie, hanno offerto uno spettacolo emozionante tra salti spettacolari, curve mozzafiato e prove di abilità su un percorso impegnativo e ben curato. L’organizzazione dell’evento, grazie al supporto delle associazioni locali e delle autorità cittadine, ha garantito una giornata indimenticabile per tutti i presenti, con momenti di puro spettacolo e un’ottima affluenza che testimonia il crescente interesse per il motocross nella zona.



Oltre all’azione in pista, l’esibizione è stata un’occasione di aggregazione, con stand dedicati al cibo, bevande e spazi per le famiglie, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Gli organizzatori si sono detti entusiasti della risposta del pubblico e già pensano a nuove iniziative per il futuro, sperando di rendere Roccasecca un punto di riferimento per gli eventi motociclistici della regione.

L’evento ha dimostrato ancora una volta che lo sport è in grado di unire generazioni e di accendere la passione dei fan, regalando una domenica ricca di emozioni e adrenalina.