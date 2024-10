Appuntamento imperdibile con “Canterville” in scena al teatro Hamleth

Roma, Gli attori del Laboratorio Teatrale JTC, in una rappresentazione intensa, coinvolgente ed esilarante

Sono ormai più di tre secoli che di notte, nelle sale del castello di Canterville rischiarate solo dal lume delle candele, si aggira lo spettro inquieto di Sir Simon. Ma ecco che arriva una chiassosa famiglia americana gli Otis intenzionata a comprare il castello con tutti i suoi annessi e connessi, fantasma compreso. Liberamente tratto dell’opera di Oscar Wilde “Il Fantasma di Canterville”, sarà portato in scena dal Laboratorio Teatrale JCT, il prossimo 31 ottobre ed in replica il 1 novembre al teatro Hamlet di Roma in Via Alberto Da Giussano lo spettacolo “Canterville”. Sir Simon, scorbutico nobiluomo del tardo Cinquecento, costretto a passare l’eternità tra le mura del castello finché un’antica profezia non verrà compiuta. Questa profezia riguarda una giovane dall’animo puro che dovrà versare lacrime per un peccatore. Subito si crea tra gli Otis e il fantasma una sorta di ostilità fatta di scherzi e trucchi più o meno macabri. Tutto ciò getta Sir Simon in uno stato di profonda depressione e solo la secondogenita, Virginia Otis, sembra poter entrare in relazione empatica con lui e permettergli, finalmente, di guadagnare il meritato riposo. Questo racconto è più che mai attuale, in esso non è racchiuso solo il modo passato di pensare, ma anche quello presente e futuro. Il cinismo, la disillusione della famiglia Otis e la tradizione rappresentata da Sir Simon sono le due facce della stessa moneta che ognuno di noi porta sempre in tasca. Al teatro Hamlet, l’opera sarà rappresentata da bravissimi attori che si sono preparati con determinazione e dedizione, per far vivere al pubblico presente momenti intensi, coinvolgenti ed esilaranti, in ordine alfabetico: Ombretta Bianconi, Laura D’Apuzzo, Ludovica Galderisi, Luca Giangiordano, Claudia Izzo, Paolo Latini, David Mangeruga, Nadia Morrea, Mattia Orazi, Sabrina Saccardi e Lucia Varrica, e la curatrice M.Dolores Mogavedro. Niente è più divertente di una bella storia di fantasmi. Poche sono le forme della narrazione che possono competere con la proverbiale “notte buia e tempestosa”, con i suoi alberi scheletrici, catene cigolanti, case cadenti, fantasmi svolazzanti e cripte ammuffite. L’appuntamento è imperdibile il prossimo giovedì 31 ottobre ed in replica venerdì 1 novembre alle ore 20.30, al teatro Hamlet di Roma in via Alberto Da Giussano,13.