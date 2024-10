Mia Sposa al Medì di Teverola per interagire con i promessi sposi

Venerdì 18 ottobre si terrà un galà di beneficenza in partnership con “Telefono Rosa” la prima associazione italiana al fianco delle Donne e dei minori

Il primo abito da sposa bianco risale al 1406 e fu indossato dalla principessa Filippa, figlia di Enrico IV d’Inghilterra. È il simbolo di un sogno che diventa realtà, della promessa di un amore incondizionato, della speranza di un futuro da vivere insieme. Dunque, la scelta dell’abito ideale per il giorno più bello della vita di una ragazza non è un semplice dettaglio. L’abito da sposa nell’immaginario collettivo risulta come un lungo e ampio vestito bianco. E’ fondamentale farsi consigliare per la scelta dell’abito da sposa andando all’appuntamento con massimo due persone, che potrebbero essere la mamma e la sorella maggiore, oppure un’amica del cuore. L’usanza secondo cui gli sposi non si dovrebbero vedere prima della cerimonia si è consolidata nel mantenere la sorpresa sull’abito della sposa e su quello dello sposo. Tante le iniziative che aiutano i novelli promessi sposi a fare la scelta di questo importante capo d’abbigliamento, in questi giorni si è inaugurata “Mia Sposa”, di cui è CEO e founder Marcello Damiano, ha dichiarato: «Il viaggio dell’amore inizia con un passo, e la nostra fiera è la tappa imprescindibile per coloro che desiderano fare questo indimenticabile viaggio insieme». Per la fiera internazionale del wedding al centro commerciale Medì di Teverola per l’occasione è stata allestita una tendo-struttura di 8mila mq. Venerdì 18 ottobre alle ore 20,00 si terrà un galà di beneficenza in partnership con “Telefono Rosa”, la prima associazione italiana attiva dal 1988 al fianco delle Donne e dei minori. L’Associazione è rappresentata presso le Istituzioni governative italiane ed europee, operando per le stesse una continua attività di sensibilizzazione in materia di parità di genere e di violenza contro le donne. L’evento sociale di alto livello è organizzato per celebrare un’occasione speciale e per raccogliere fondi per una causa benefica. Boom di presenze al Medì shopping centre di Teverola (Ce) per il primo weekend del Salone del wedding in Campania che ha aperto i battenti sabato 12 ottobre e che da oltre un decennio è fra i Saloni di settore più importanti d’Italia.

Nei primi due giorni di apertura, le tante coppie presenti hanno avuto l’opportunità di visitare i numerosi stand di espositori fruendo della mappa interattiva scaricabile dal QR code in fiera che ha “orientato e virtualmente accompagnato” i visitatori in giro per il Salone in base alle proprie specifiche esigenze. Particolarmente ammirate le sfilate degli Atelier: Mattia Pisano, Francesco Arena ed Essenza Boutique. Tra le novità più importanti di questa edizione di “Mia Sposa” è da annoverare l’evento di solidarietà con cena di gala organizzata insieme all’associazione “Telefono Rosa”, offerta per l’occasione da “Le due Torri Event” presso l’area sfilate della fiera. I partecipanti potranno elargire donazioni libere a favore dell’associazione che da anni svolge iniziative al fianco delle donne contro ogni forma di violenza di genere. Il “Telefono Rosa” gestisce sei Centri antiviolenza a Roma e nel Lazio, offrendo consulenza e supporto a donne, italiane e straniere, sole o con figli minori, vittime di violenza, di maltrattamenti fisici e psicologici, stalking, stupri e abusi sessuali intra o extra familiari. A presentare la serata saranno Katia Manna e Ciro Giustiniani, che parteciperanno all’evento a titolo completamente gratuito. Partner speciale dell’edizione 2024 è “Delante”, cooperativa sociale attiva sul territorio nazionale nell’inclusione e nell’accessibilità supportata da un team di professionisti che organizzano e rendono fruibili attività culturali e eventi di ogni genere rivolti a chi è affetto da disabilità. La 17° edizione di Mia Sposa prosegue lunedì 14, venerdì 18 e sabato 19 ottobre dalle 16,30 alle 21,30 e domenica 20 ottobre, giorno conclusivo della manifestazione, dalle 10.30 alle 22,30. Questo il calendario delle sfilate: lunedì 14 Fashion night (ore 20), sabato 19 il Bridal Fashion show con Isabella Romei, Le spose di Licia, Atelier Moraca e Atelier Marea (ore 19,30), e domenica 20 ottobre Atelier De Vitto (ore 10,30), Atelier Antonella D’Auria (ore 19) e Atelier Amirante (ore 21).

Per informazioni: www.miasposa.it.

Harry di Prisco