Da oggi il corso di laurea in Medicina a Rieti. Sinibaldi: “risultato storico dopo decenni di attesa

Lavoriamo per accompagnare lo sviluppo dell’Università alla trasformazione della Città”

Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato oggi al saluto istituzionale, insieme alla Rettrice de La Sapienza Antonella Polimeni, al Commissario Straordinario della ASL Rieti Mauro Maccari e all’Assessore all’università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, in occasione della lezione inaugurale del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza a Rieti.

Di seguito una dichiarazione:

“Non nascondo una grande emozione per uno degli obiettivi principali che ci eravamo prefissati e che, a ben vedere, rappresenta un grande traguardo dell’intera Città di Rieti, atteso da oltre trenta anni. Il risultato che celebriamo oggi insegna all’intera comunità locale che il lavoro di squadra paga e che permette di raggiungere anche obiettivi ambiziosi. Fino a qualche anno fa questo risultato sarebbe stato forse impensabile e invece oggi, grazie alla sinergia tra istituzioni, alla disponibilità di Sapienza e all’impegno di tanti, siamo riusciti a concretizzare una grande occasione. Ora dobbiamo proseguire con lo stesso impegno e la stessa velocità nel perseguire ulteriori obiettivi perché siamo convinti che Rieti nei prossimi anni dovrà trasformarsi anche per accompagnare lo sviluppo dell’Università. Tutti dovranno continuare a fare la propria parte, a partire dalle istituzioni che devono continuare a investire e implementare strutture e servizi. Entro la fine del 2025 sarà pronta la prima Casa dello Studente e proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia dalla Regione Lazio dello stanziamento di 384 milioni di euro per la realizzazione del Nuovo Ospedale che dovrà essere universitario e collocato in un contesto urbanistico adeguato alle nuove funzioni. Giornate come quella odierna sono la risposta migliore alle tante ferite, anche tragiche, che la provincia di Rieti ha subito negli anni. Sta emergendo la visione di una nuova Rieti e continueremo a percorrere questa strada per garantire un futuro alle giovani generazioni”.