Risposta dell’Ass. Nuovi Orizzonti  all’articolo “Dopo 42 anni rimossa la statua di San Francesco d’Assisi”, a firma di Danilo Ambrosetti, dell’11 Ottobre 2024

Spett.le redazione de ‘Il giornale del Lazio’, leggendo l’articolo dal

titolo “Dopo 42 anni rimossa la statua di San Francesco d’Assisi”, a firma

di Danilo Ambrosetti, dell’11 Ottobre 2024, sono rimasto stupito, perchè

sarebbe bastato suonare al campanello della comunità Nuovi Orizzonti,

chiedendo del responsabile, o domandare al parroco Don Raffaele e si sarebbe

stati informati che statua e basamento venivano solo temporaneamente

rimossi, al fine di iniziare le predisposizioni per prossimi lavori

necessari per il convento.

Oltretutto, la statua, realizzata in vetroresina, versa in condizioni

ammalorate e necessita di interventi di restauro, che verranno eseguiti nel

frattempo.

Purtroppo, il supporto in cemento della statua, collocato proprio davanti al

cancello della comunità, impedisce il passaggio di camion anche solo di

dimensioni medie, da cui ne è conseguita la necessità di demolirlo, solo

provvisoriamente, mentre tanto la statua che la stele affissa al basamento,

ben riposte, sono state affidate al parroco don Raffaele.

Tengo a precisare che la comunità Nuovi Orizzonti ha particolarmente a cuore

la statua di S. Francesco, sia perchè si erge a custodia del convento da

prima che vi arrivassimo e ci siamo affezionati, sia perchè siamo molto

legati spiritualmente alla straordinaria figura di San Francesco e ai vari

ordini di francescani, avendo anche alcuni dei nostri centri presso conventi

francescani, in alcune località italiane.

Non appena i lavori saranno completati, verrà ricostruito il basamento e

verranno ricollocate tanto la statua quanto la stele.

Cordiali saluti,

Giuseppe Rota, Ass. Nuovi Orizzonti